Mașină în flăcări după impact

În urma coliziunii, autoturismul echipat cu instalație GPL a fost cuprins rapid de flăcări, incendiul extinzându-se în scurt timp la întreaga mașină. Martorii au alertat imediat autoritățile, în condițiile în care exista un risc major de explozie din cauza buteliei de gaz.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, care au acționat prompt pentru stingerea incendiului și pentru securizarea zonei, prevenind o posibilă tragedie de proporții.

Mașină în flăcări / Sursa foto - Informația ta

Șoferii, transportați la spital

Cei doi conducători auto implicați în accident au fost răniți și au primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportați la spital pentru investigații suplimentare.

Starea acestora nu a fost comunicată oficial până la acest moment.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Primele informații indică faptul că impactul a fost unul puternic, însă circumstanțele exacte urmează să fie clarificate în urma cercetărilor.

Traficul în zonă a fost afectat temporar pe durata intervenției echipajelor de salvare.

Specialiștii atrag atenția că autoturismele echipate cu GPL pot prezenta riscuri suplimentare în cazul unor accidente rutiere, în special dacă sistemele de siguranță sunt afectate. În astfel de situații, intervenția rapidă a pompierilor este esențială pentru evitarea unor explozii.

Pompierii intervin la fața locului / Sursa foto - Informația ta