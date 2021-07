IERI, 16:11 - A fost semnalată prezența unui urs în Delnița, com. Păuleni- Ciuc, în zona bisericii. S-a emis mesaj de avertizare RO-ALERT în zonă; s-au deplasat un echipaj IJJ și unul SMURD M.Ciuc.

20:50 - S-a semnalat prezența unui urs în com. Șimonești, sat Turdeni. S-a transmis mesaj de avertizare RO-ALERT. Intervine un echipaj IJJ și asigură zona un echipaj SAJ.

22:24 - S-a semnalat prezența unui urs în com. Bilbor. S-a transmis mesaj de avertizare RO-ALERT. S-au deplasat un echipaj IJJ și un echipaj SAJ.

23:10 - S-a semnalat prezența unui urs în Băile Tușnad, zona pensiunii Victoria. S-a transmis mesaj de avertizare RO-ALERT. S-au deplasat un echipaj IJJ și un echipaj SAJ.

23:19 - S-a semnalat prezența unui urs în com.Zetea, sat Izvoare. S-a transmis mesaj de avertizare RO-ALERT. S-au deplasat un echipaj IJJ și un echipaj SMURD Odorheiu Secuiesc.

ASTĂZI, ora 18:01 - S-a semnalat prezența unui urs în com. Șimonești, sat Turdeni. S-a transmis mesaj de avertizare RO-ALERT. S-au deplasat un echipaj IJJ și un echipaj SAJ Cristuru Secuiesc.