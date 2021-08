”Condamnă pe inculpatul S. Bogdan Ionut, la pedeapsa detențiunii pe viață, pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. În baza disp. art. 65 alin. 2 C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h ?i n C.pen. respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a de?ine, purta ?i folosi orice categorie de arme, dreptul de a comunica cu păr?ile civile Chiri?ă Ioana ?i Chiri?ă Cosmin Cornel ?i de a se apropia de acestea, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. În baza disp. art.32 alin.1 C.pen. rap. la art.233, 234 alin.1 lit.a ?i d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. ?i cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. cu ref. la art. 43 alin. 5 C.pen. rap. ?i la art. 78 alin. 1 C.pen., condamnă pe acela?i inculpat Sprînciană Bogdan Ionu? la 7 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de tentativă la tâlhărie calificată. În baza art. 67 alin. 2 C. pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. lit. a, b, h ?i n C.pen. respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a de?ine, purta ?i folosi orice categorie de arme, dreptul de a comunica cu păr?ile civile Chiri?ă Ioana ?i Chiri?ă Cosmin Cornel ?i de a se apropia de acestea, pe o durată de 5 ani.

În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C. pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea acelora?i drepturi prevăzute de art. 66 lit a, b, h ?i n C. pen. de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza disp. art. art.342 alin.1 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. cu ref. la art. 43 alin. 5 C.pen. condamnă pe acela?i inculpat Sprînciană Bogdan Ionu? la 5 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de nerespectarea regimului armelor ?i muni?iilor. În baza art. 343 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. cu ref. la art. 43 alin. 5 C.pen. condamnă pe acela?i inculpat Sprînciană Bogdan Ionu?, la 4 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de uz de armă fără drept. În baza art. 334 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. cu ref. la art. 43 alin. 5 C.pen. ?i la art. 60 C.pen. condamnă pe acela?i inculpat Sprînciană Bogdan Ionu? la 5 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de punerea în circula?ie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat. În baza disp. art. 253 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. cu ref. la art. 43 alin. 5 C.pen. ?i la art. 60 C.pen. condamnă pe acela?i inculpat Sprînciană Bogdan Ionu? la 3 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de distrugere. În baza disp. art. 38 alin. 1 C.pen. ?i art. 39 alin. 1 lit. a C.pen. contope?te pedepsele principale stabilite ?i aplică inculpatului pedeapsa deten?iunii pe via?ă, lângă care aplică în baza art. 45 alin. 1 C.pen. ?i pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 lit. lit. a, b, h ?i n C.pen. respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a de?ine, purta ?i folosi orice categorie de arme, dreptul de a comunica cu păr?ile civile Chiri?ă Ioana ?i Chiri?ă Cosmin Cornel ?i de a se apropia de acestea, pe o durată de 5 ani. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea acelora?i drepturi prevăzute de art. 66 lit. lit. a, b, h ?i n C.pen., de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. În baza art. 399 alin. 1 C. pr.pen. men?ine măsura arestării preventive dispusă fa?ă de inculpatul Sprînciană Bogdan Ionu?. În baza art. 72 alin. 1 C. pen. deduce din durata pedepsei aplicată inculpatului perioada re?inerii ?i arestării preventive de la data de 26.02.2019 la zi. (…) condamnă pe inculpatul V. Gheorghe Vasile, la pedeapsa detențiunii pe viață, pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. (…) condamnă pe inculpatul C. Marius Daniel, în Penitenciarul Foc?ani, la 23 de ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la omor calificat. (…) În baza disp. art. 38 alin. 1 C.pen. și art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. contopește pedepsele principale stabilite și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 23 de ani închisoare la care se adaugă o treime din cuantumul celeilalte pedepse, respectiv 1 an, astfel că inculpatul execută o pedeapsă principală de 24 de ani închisoare, iar în baza art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. aplică pedeapsa complementară de 5 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h ?i n C. pen. respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, dreptul de a comunica cu părțile civile Chiriță Ioana și Chiriță Cosmin Cornel și de a se apropia de acestea. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, h ?i n C. pen., de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. (…) condamnă pe inculpatul I. Pompiliu Gabriel, la 25 de ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la omor calificat. În baza disp. art. 38 alin. 1 C.pen., art. 40 alin. 1 și art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. contopește pedepsele principale stabilite în prezenta cauză și cu cea aplicată prin sent.pen. nr. 354/2020 a Judecătoriei Focșani și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 25 de ani închisoare la care se adaugă o treime din cuantumul celorlalte pedepse, respectiv 2 ani și 4 luni închisoare, astfel că inculpatul execută o pedeapsă principală de 27 de ani și 4 luni închisoare, iar în baza art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. aplică pedeapsa complementară de 5 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h ?i n C. pen. respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, dreptul de a comunica cu părțile civile Chiriță Ioana și Chiriță Cosmin Cornel și de a se apropia de acestea.

În baza disp. art. 397 alin. 1, art. 25 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 1349 alin. 1 ?i 2, 1358 ?i 1369 C.civ. admite în parte ac?iunea civilă ?i obligă inculpa?ii la despăgubiri civile după cum urmează: – pe inculpa?ii S. Bogdan Ionu?, V. Gheorghe Vasile, C. Marius Daniel ?i I. Pompiliu Gabriel, în solidar, la plata sumei de 70.000 lei cu titlu de daune materiale ambelor păr?i civile; – pe inculpa?ii S. Bogdan Ionu?, V. Gheorghe Vasile, C. Marius Daniel ?i I. Pompiliu Gabriel, în solidar, la plata sumei de 60.000 lei daune morale pentru Chiri?ă Cosmin Cornel ?i 80.000 lei pentru Chiri?ă Ioana; – pe inculpatul S. Bogdan Ionu? la 16.625 lei cu titlu de daune materiale ambelor păr?i civile. (…) Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei prezentei hotărâri. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părților şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.08.2021.” Sentința completă a Tribunalului Vrancea o puteți citi AICI.

În dosar, patru persoane au fost învinuite de crimă şi complicitate la crimă, după ce l-ar fi ucis cu mai multe focuri de armă, la începutul anului 2019, pe patronul unei case de schimb valutar din Focşani, în vârstă de 61 de ani.





