„Săptămâna trecută a început cu câte 1-2 prezentări de refugiați pe zi in UPU și s- a sfârșit cu 5-6/ zi iar in 24 h au fost 10 apeluri în dispecerat pentru problemele medicale ale acestora, unii refuzând transportul la spital. Vineri noaptea doi pacienți în vârstă de 19 și 44 ani externați de la spital din Kiev au ajuns în UPU cu ambulanta. Aceștia au suferit mai multe traume in bombardamentele de la Kiev. Prezintă fracturi la membrele inferioare. Cei doi sunt imobilizați. Așteaptă acum transferul aerian spre Israel. Mai exista o singura internare la cardiologie din rândul refugiaților ajunși la Iasi”, a declarat Diana Cimpoesu, coordonator UPU/SMURD Iași, potrivit Ziarul de Iași.