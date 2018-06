Simona Halep, declarații după victoria de azi. Ce spune despre marea finală de sâmbătă

Simona Halep

Simona Halep s-a calificat, pentru al doilea an consecutiv, în finala turneului de la Roland Garros, joi, după ce a învins-o pe Garbine Muguruza Blanco (Spania), cu 6-1, 6-4.

”Știam că trebuie să fiu agresivă, că trebuie să joc rapid. Am lovit piternic și rapid. Am avut încredere că pot. Am avut încredere după primul set că aveam meciul în mână, nu am renunțat. Am luptat pentru fiecare minge. Voi încerca, în finală, să fiu mai bună decât anul trecut și să dau tot ce pot.”, a spus Simona Halep la Eurosport.