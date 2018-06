Simona Halep. Mesaj emoţionant de la Paris pentru Simona Halep, după scandalul Charlie Hebdo

Simona Halep

Amabsadorul României în Franţa, Luca Niculescu, a afirmat vineri că francezii au susţinut-o pe Simona Halep la Roland Garros şi că nu ar trebuie să lăsăm o caricatura realizată publicaţiei Charlie Hebdo să umbrească bucuria victoriei jucăroarei de tenis.

"Am fost la finala de la Roland Garros şi am văzut atmosfera de acolo : mulţi francezi care strigau «Allez, Simona» alături de noi, românii, care o susţineam cu "Hai Simona!" De la câştigarea turneului, am primit zeci de mesaje de la cele mai înalte oficialităţi franceze (mai mulţi consilieri ai preşedintelui Emmanuel Macron, prim-ministrul Edouard Philippe, pe care l-am întâlnit acum câteva zile la o recepţie, miniştri şi reprezentanţi ai ministerelor, colegi ambasadori) pentru victoria Simonei Halep. La fel, toate cunoştinţele din cartier, brutarul, chelnerul de la braseria din colţ, vânzătorul de ziare, casiera de la băcănie – toţi m-au oprit ca să îmi spună că au văzut meciul sau au auzit despre victorie. De asemenea, au fost zeci de articole laudative în presa franceză după performanţa româncei. Niciodată de când sunt ambasador nu am fost atât de felicitat şi nu m-am simţit atât de bine", a spus ambasadorul României la Paris, Luca Niculescu, într-o postare vineri pe Facebook, potrivit Mediafax.

Acesta a adăugat că realizează impactul pe care l-a avut caricatura din publicaţia Cherlie Hedbo asupra unora, indiferent dacă locuiesc în Franţa sau în România, dar că echipa sa luptă împotriva stereotipurilor şi prejudecăţilor.

"Şi, în acelaşi timp, există acea caricatură mică, în pagina a şaptea a unui săptămânal satiric, care a făcut din libertatea sa de expresie, insolenţă şi provocarea sensibilităţilor de orice fel o tradiţie binecunoscută. Îmi dau seama de impactul pe care acea caricatură l-a avut pentru unii dintre dumneavoastră, fie că trăiţi în Franţa sau în România. Pot să vă asigur că, prin tot ceea ce facem la ambasadă alături de colegii mei, luptăm împotriva unor stereotipuri, clişee şi prejudecăţi care mai apar. La finalul acestui an vom demara Sezonul România-Franţa : vor fi sute de manifestări româneşti în tot Hexagonul şi, cu siguranţă, mii de articole în presă despre ele. Până atunci, revenind la uriaşa performanţă de sâmbăta trecută, aş spune să nu lăsăm o caricatură mică să ne strice o bucurie atât de mare", a completat Luca Niculescu.