Se detonează bomba în România. Documentar despre legături între Iohannis și "Familia"

Unul dintre cele mai recente documentare produse de prestigioasa companie americană Netflix – ”Familia. Fundamentalismul și politica americană” – dezvăluie, prin intermediul scriitorului și jurnalistului de investigații Jeff Sharlet, dar și prin expertiza altor voci autorizate, că așa-numita ”Familia”, o controversată și enigmatică organizație creștină ultra-conservatoare din Statele Unite, s-a folosit de influența pe care o are la Washington pentru a face lobby și pentru a se implica intens în organizarea și desfășurarea, în România, a deja celebrului referendum pentru familia tradițională.



Documentarul Netflix expune culisele vizitei efectuate în România, în 2017, de unul dintre cei mai influenți emisari ai Familiei – congresmanul Robert Aderholt, a cărui vizită a fost plătită de organizație și aranjată de deputatul PNL Ben-Oni Ardelean, despre care aflăm (în episodul 4, potrivit propriilor dezvăluiri) că este un vechi și activ membru al organizației religioase Familia, pe care este gata să o servească oricând.



Deputatul PNL Ben-Oni Ardelean a acceptat să fie intervievat de realizatorii documentarului și a expicat că este un membru vechi și activ al Familiei care mai este numită și ”Frăția”.



Ben-Oni Ardelean a declarat că ”Prima persoană care a luat legătura cu Frăția a fost pastorul meu din orașul Hațeg, unde am crescut. El a format primul grup de rugăciune după modelul Frăției, din SUA. A pus bazele acestui grup, care se întrunea anual. După câțiva ani, am fost pus în legătură cu Frăția în SUA. Cred că este un concept foarte bun de a avea în Iisus un model de conducere, de credință. Domnul congresman Aderholt îmi este un prieten drag și mulți dintre membrii Congresului SUA sunt și ei buni prieteni de-ai mei, cum sunt și parlamentari din alte țări. Ne consultăm în diferite chestiuni și încercăm să ne ajutăm să protejăm Familia. Să încercăm să promovăm un mod mai bun de a ne trăi viața în numele lui Iisus”, a spus Ardelean.





Întrebat dacă Familia s-a implicat în organizarea referendumului pentru familia tradițională din România, deputatul PNL a răspuns: ”Am menționat Frăției că urma să avem un referendum, când am fost ultima oară în SUA în vizită, anul trecut (n. red. – 2017). De atunci am discutat cu ei de mai multe ori despre cum se desfășoară procesul. Frăția, ei sunt niște oameni pe care îi pot suna oricând, iar problema mea devine numaidecât problema lor”.





Cu prilejul vizitei din 2017, Robert Aderholt a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu distincția Ordinul național ”Steaua României”



După această vizită, s-a putut observa o schimbare de atitudine a președintelui Iohannis despre referendumul pentru Familie.