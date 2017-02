S-a dus la medic pentru că avea dureri îngrozitoare de burtă. Vestea pe care i-au dat-o a îngrozit-o

O femeie de 25 de ani din Marea Britanie s-a dus de urgenţă la spital pentru că o durea burta foarte tare.

Amanda Jessup a crezut că este vorba doar de o indigestie, dar vestea pe care i-au dat-o medicii avea să îi schimbe viaţa pentru totdeauna.

"Doamnă, dacă aţi ajuns la mine aşa, cu siguranţă nu sunteţi pregătită pentru ce o să va spun. Sunteţi însărcinată, durerile pe care le simţiţi sunt contracţii. Sunteţi în travaliu, urmează să naşteţi", i-a spus doctorul.

Amanda a rămas şocată, deoarece burta nu îi crescuse foarte tare şi avea în continuare menstruaţie. "Am observat acum 2 luni că burta mi s-a umflat uşor, dar am crezut că m-am îngrăşat, aşa că m-am apucat să ţin dietă şi să mănânc mai puţin. Mai grav e că am tot ieşit în oraş şi am băut alcool. Am făcut practic tot ce era mai rău pentru copil, nu am ştiut că sunt însărcinată", spune ea. Bebeluşul, un băieţel, a venit pe lume perfect sănătos.