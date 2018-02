ROMÂNII AU TALENT, 16 februarie 2018. De peste mari si tari, concurentii vin la Marea Unire a Talentului in sezonul 8 Romanii au talent, incepand de maine, de la 20:30! In prima editie, sosia lui Bono urca pe scena celui mai tare show de divertisment! Andi, Mihaela, Andra si Florin raman fara cuvinte cand il vad si sunt fascinati de asemanarea izbitoare a concurentului cu celebrul solist al trupei U2. Momentul prezentat de el este un adevarat spectacol, publicul va fi in picioare, iar Smiley si Pavel vor veni in fata scenei pentru a vedea totul din primul rand. ”Te uiti la el si zici: Ba, esti prost?! Zici ca e el!”, spune Smiley uluit.