Reţeta japoneză care te întinereşte

Studiile recente au arata ca populatia japoneza este mai longeviva decat oricare alta. Se pare ca femeile din Japonia traiesc, in medie, pana la 86,4 ani, dar mai mult decat atat, ele nici nu isi arata varsta si par sa se mentina mereu tinere si frumoase.

In acest material vei gasi o reteta foarte veche din Japonia, care te va face sa arati mai tanara cu 10 ani.



Reteta are la baza banalul orez. Acesta este extrem de bogat in acid linoleic, squalena, care sunt antioxidanti puternici, stimuleaza productia de colagen si incetineste considerabil aparitia ridurilor.



Mai mult de cat atat, squalena din orez protejeaza pielea de efectele nocive ale ultravioletelor. Orezul mai este bogat si in vitamina E, oryzanol gamma, cunoscut pentru capacitatea de a proteja inima si a scadea colesterolul.



Aceasta reteta veche japoneza iti va netezi ridurile si iti va oferi un ten perfect.



