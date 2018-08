RCS-RDS, Telekom, UPC. Posturi noi pentru abonaţi: generaliste şi de sport

Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat în ședința publică de marţi o serie de modificări ce vizează gilele sau denumirile celor patru televiziuni. Aşadar, nu este vorba de posturi TV noi, în sine, ci de schimbări de nume ale unor staţii deja existente, dar care-şi schimbă şi conţinutul editorial. Galeria Foto.

Modificări de licențe pentru posturile deținute de omul de afaceri Adrian Tomșa, Look Plus, Look TV, Profit.ro și Agro TV. Posturile sunt disponibile în reţelele RCS-RDS, Telekom şi UPC.

Iată modificările aprobate de CNA ppentru cele patru posturi:

Look TV devine LookSport și are o nouă siglă.



Look Plus are o nouă siglă și o schimbare minoră de denumire alăturarea LookPlus, potrivit paginademedia.ro.

Profit.ro, post de business nou-lansat, are siglă nouă

Agro TV, post TV operat de Agro TV Network și deținut tot de Adrian Tomșa, renunță la studioul din Cluj pentru a rămâne doar cu cel din București. Și acest post are o nouă siglă.

Cum vor arăta noile sigle, în Galeria Foto.