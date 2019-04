"Rareș Bogdan are un har pe comunicare, poate să te facă din vorbe"

Rareș Bogdan a prezentat aproape 7 ani "Jocuri de Putere", la Realitatea TV. Foto: Cristian Otopeanu

Astrologul Cristina Demetrescu a fost invitata lui Denise Rifai la emisiunea "Legile Puterii" și a explicat cât de tensionată va fi ziua alegerilor europarlamentare, 26 mai, cu referire inclusiv la Rareș Bogdan.

Astrologul a declarat despre Rareș Bogdan, fostul realizator al emisiunii "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV, că are harul comunicării.

"Rares Bogdan Jupiter are Jupiter in pește, care este un har. Rares Bogdan are un har pe comunicare, adica poate sa te faca din vorbe", a spus Cristina Demetrescu.

Apoi a continuat: "Are niste planete foarte puternice, iar sfarsitul de an, si acum in luna mai, este vorba despre un castig, despre un success, despre o asumare, este un aspect pe care poti sa il intalnesti la un director de scoala, dar este o responsabilitate pe care ti-o asumi. Dupa niste negocieri, tu iti asumi o anumita responsabilitate".

Pe 14 martie, Rareș Bogdan anunța pentru realitatea.net faptul că a decis să intre în politică, în PNL, după aproape 7 ani de "Jocuri de Putere". CITEȘTE AICI DETALII!

