PSD dă în clocot! Comitetul Executiv al partidului, convocat luni: ziua confruntării Tudose-Dragnea

8 ianuarie este ziua confruntării între Mihai Tudose și Liviu Dragnea. Va avea loc o restructurare guvernamentală, așa cum își dorește premierul, sau șeful PSD va reuși să-și conserve puterea în partid? Decizia va fi luată într-o ședință a conducerii PSD, care a fost convocată pentru luni. PSD se discută foarte intens despre o schimbare a strcuturii guvernamentale. Unele ministere vor fi comasate, dar apar și ministere noi. ”Împreună cu colegii de coaliție vom găsi cele mai bune soluții pentru a avea o guvernare mai pragmatică și cu mai puțină birocrație”, a declarat Niculae Bădălău, la Digi24.

Președintele executiv al PSD, Niculae Bădălău a explicat că se ia foarte serios varianta se fie înființat Ministerul Fondurilor Europene, care instituție de sine stătătoare.

De asemenea, acesta a explicat că vor fi și restructurări în Guvern, viitorul Cabinet urmând să aibă doar 16 sau 17 ministere.

„La ultimele declaraţii ale preşedintelui partidului, Liviu Dragnea, şi ale premierului s-ar dori o nouă arhitectură a Guvernului. Ţinând cont de acest lucru, CEx-ul va lua decizia. Ne dorim un Guvern mai suplu. Probabil, undeva la 16 sau 17 ministere”, a spus Niculae Bădălău.

Bădălău a ținut să dea asigurări că cei de la ALDE nu vor pierde niciun minister la comasare.

”Nu cred că vor pierde nimic, încă sunt discuții informale, dar vom discuta foarte serios cu colegii din coaliție”, a mai precizat președintele executiv al PSD.

PSD a convocat Comitetul Executiv al partidului. Ședința va avea loc, luni, de la ora 14.00, la sediul PSD din Kiseleff.

Pe 28 decembrie, Dragnea a declarat la Romania TV ca trebuie vazut daca este nevoie de o restructurare a Guvernului.

"Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile pe care le-am adoptat in Guvern si ne uitam si in Parlament. Trebuie sa vedem anul viitor daca forma Guvenului este cea mai buna, daca este nevoie sau nu sa se procedeze la o restructurare a Guvernului. Daca da sau nu. Nu a existat nici din partea Guvernului nici din partea noastra in coalitie vreo perioada de ragaz in care sa poti sa faci o astfel de analiza si am avut o discutie cu primul ministru si cu domnul Tariceanu ca in ianuarie sa incepem sa discutam daca se impune, dintr-o discutie cu membrii Guvernului, sa vedem daca este necesar sau nu, pentru ca in ianuarie vom incepe discutii serioase despre ce putem face pentru ca activitatea guvernamentala sa fie si mai buna decat a fost in aceasta perioada. A fost un an guvernamental bun, cu rezultate bune, cu o munca eficienta, cu masurile adoptate", a spus Dragnea la Romania Tv, citat de Agerpres.

El a adaugat ca este multumit de activitatea premierului Mihai Tudose, pe care si l-ar dori insa mai calm. "Eu sunt multumit de activitatea premierului Tudose. Este un tip care nu e foarte calm, sunt oameni care nu sunt foarte calmi. (...) Toti trebuie sa fim mai calmi, cand esti mai calm aduni mai multe in jurul tau, cand esti nervos, nu aduni", a aratat el.