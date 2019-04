Primele indicii privind cauza morții lui Răzvan Ciobanu

Razvan Ciobanu a murit

Ies la iveală detalii şocante despre ultimele clipe din viaţa creatorului de modă Răzvan Ciobanu. Designerul a murit ieri într-un accident rutier cumplit, petrecut între Săcele şi Năvodari, în județul Constanța. A fost găsit decedat lângă maşină, la câteva ore după accident. Autoturismul în care se afla a ieşit de pe carosabil şi a mai parcurs încă aproape un kilometru pe câmp, înainte să se oprească în copaci. După necropsie, medicii legiști vor stabili exact cauza morții și dacă era sub influența substanțelor interzise.

Polițiștii au stabilit că moartea creatorului de modă a fost violentă. Răzvan Ciobanu a fost proiectat prin geamul din dreapta, iar trupul său a fost găsit la câțiva metri de mașina distrusă. De asemenea el era singur în momentul producerii accidentului și nu purta centura de siguranță. În urma cercetărilor preliminare criminaliștii au exclus, deocamdată, varianta unei sinucideri. Se așteaptă acum efectuarea necropsiei care va stabili dacă șoferul se afla sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe. Și mașina va fi expertizată tehnică de o comisie specială.



Creatorul de modă a fost implicat de-a lungul timpului în mai multe scandaluri. A fost cercetat în nu mai puțin de două dosare care vizau infracțiunea de trafic de cocaină. Unul datează de acum 11 ani, ioar cel de-al doilea, chiar de anul trecut. Răzvan Ciobanu a recunoscut că a consumat droguri de mare risc, dar a ţinut să specifice că nu regretă nimic.

Răzvan Ciobanu a intrat în lumea modei când avea doar 19 ani. În septembrie 2007, el a participat alături, de Irina Schrotter și de alți designeri din întreaga lume, la expoziția internațională de design vestimentar The Train, desfășurată la New York.

Timp de doi ani, Răzvan Ciobanu a locuit în străinătate. În acea perioadă, el nu a lansat nicio colecție în România, însă a colaborat cu branduri cunoscute, precum Lowe, Armand Basi, Westwood și o divizie Zara. Răzvan Ciobanu a declarat public că este homosexual, însă nu a fost niciodată de acord să vorbească mai mult despre acest subiect.



Fostul iubit al creatorului le-a declarat jurnaliștilor de la wowbiz.ro că vestea l-a dărâmat.

"Sunt terminat, nu îmi vine să cred. Răzvan era un tip extraodrinar. Măcar pentru asta este un păcat, o pierdere, de nu pot spune. Am vorbit cu el chiar ieri, am stat puțin de vorbă la telefon. Acum... Ce pot să mai spun, nu mai am cuvinte, ceea ce s-a întâmplat e cumplit, e o tragedie", a fost mesajul lui Marius Lăzărescu, fostul iubit al lui Răzvan Ciobanu.