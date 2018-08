Presa străină, cu ochii pe protestul Diasporei: Românii din afară se opun partidului de guvernare

Presa străină, cu ochii pe protestul Diasporei

Romanii stabiliti in strainatate au inceput sa ajunga acasa pentru a participa la un protest de amploare, unde vor cere demisia Guvernului si alegeri anticipate, scrie agentia de stiri Associated Press.

"Expatriatii organizeaza un protest, vineri, in Bucuresti, pentru a manifesta fata de modul in care este guvernata Romania. Aproximativ 3 milioane de romani care locuiesc in strainatate spun ca au plecat din tara din cauza coruptiei, salariilor mici si lipsei de oportunitati", noteaza jurnalistii AP.



Agentia transmite ca proteste vor avea loc si in alte orase din tara si aminteste, de asemenea, de protestatarii care au ajuns in Piata Victoriei chiar de joi dimineata.



"Pe fondul temerilor de violenta din timpul protestelor, politistii au facut apel, joi, la o demonstratie pasnica", scrie AP, evocand totodata si ca primele coloane de masini cu romani care au ajuns, miercuri seara, in tara, au fost intampinate cu steaguri si aplauze.



"Romanii stabiliti in afara tarii se opun partidului de guvernare. De cand social-democratii au castigat alegerile in 2016, romanii au protestat in repetate randuri fata de deciziile luate de Guvern, intrucat, odata implementate, vor slabi lupta anticoruptie", mai scrie AP, in articolul dedicat protestului care va avea loc, vineri, in Capitala.



Sursa citata aminteste, in final, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare, in dosarul angajarilor fictive, dar si de initiativa cetateneasca "Fara penali", care a fost semnata de sute de mii de romani, scrie ziare.com.