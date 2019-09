Petrișor Peiu: ”Toți oamenii președintelui. Ai președintelui OMV”

”In data de 23 iulie 2004, Romania si-a cedat catre firma austriaca OMV cea mai mare bogatie pe care o detinea la acea data: compania nationala de petrol si gaze PETROM. Operatiunea respectiva a fost imediat secretizata, desi privea, repet, cea mai mare bogatie a natiunii noastre de atunci si cea mai mare si mai importanta firma din tara, una dintre cele mai mari firme din regiunea central si est-europeana”, scrie analistul Petrișor Peiu pentru Ziare.com.

”Privatizarea respectiva s-a facut sub atenta supraveghere a unor "consultanti" condusi de catre angajatii bancii Credit Suisse First Boston: azerul Vadim Benyatov si cehul Michal Susak, incadrati de catre celebrul "spion" bulgar Stamen Stancev (toti trei dovediti vinovati).

Credit Suisse First Boston a ajuns sa castige statutul de consultant al acestei privatizari in urma unei manevre scandaloase de descalificare a Bank of America, care a castigat, de fapt, licitatia.

Decizia de a alege consultantul respectiv si de a vinde PETROM-ul catre austrieci a fost luata de echipa care conducea Ministerul Industriilor si Resurselor de atunci: ministru era Dan Ioan Popescu, iar secretari de stat Iulian Iancu si Andrei Grigorescu, ambii oameni de meserie, Iancu provenind din industria gazeifera, iar Grigorescu din industria petroliera.

Atat Iancu si Grigorescu, precum si Popescu stiau foarte bine ce fac, ce vand, cui vand si mai ales ce consecinte vor fi asupra economiei romanesti. Ar fi important de retinut faptul ca, pentru a se vinde PETROM catre austrieci, s-a refuzat oferta americanilor de la Occidental Petroleum.

Poate unii dintre mai-marii de atunci nu se vor mai mira atat de ce nu ii iubesc americanii...”, scrie Peiu.

Articolul integral în Ziare.com