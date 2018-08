PESTA PORCINĂ. Daea o dă la întors cu incendierea câmpurilor de porumb

PESTA PORCINĂ. Daea vrea să dea foc la câmpurile de porumb: "Vectorul uman e cel mai periculos"

După ce a invocat posibilitatea ca unele culturi de porumb din zonele afectate de pesta africană porcină să fie distruse prin incendiere, ministrul Petre Daea revine şi transmite că nu a fost vorba de aşa ceva şi că a fost înţeles greşti.

Intrebat de Libertatea daca este adevarat ca a dat acest ordin, Petre Daea a raspuns ca "Da. Prin ordin de ministru, am decis punctual sa se distrugă culturile de porumb, dar numai in zonele de focar unde a fost confirmata pesta porcina africana".



Acesta a precizat ca, daca exista un focar de pesta porcina confirmata la porc mistret si tot in aceeasi zona exista si culturi de porumb unde se observa ca a trecut mistretul, atunci se izoleaza cu brazda zona afectata si va fi distrusa prin ardere.

La câteva ore după aceste declaraţii, ministrul Agriculturii a venit cu precizări şi a susţinut că, de fapt, ordinul emis nu vizează sub nicio formă distrugerea sau arderea culturilor agricole.

"Ordinul dat (...) se referă doar la zonele unde apărut un focar de pestă porcină africană la porcul mistreţ, dar numai în cazul în care acesta este găsit în cultură. Este un ordin cu caracter intern pentru a pregăti specialiştii să abordeze această temă împreună cu fermierii, în conformitate cu ceea ce s-a decis la Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă. Deci, dacă se găseşte în cultură un mistreţ mort ca urmare a contaminării cu PPA, atunci zona respectivă se încercuieşte şi nu se atinge de ea. Pleacă cultura de acolo, dar ocoleşte locul respectiv care se tratează. Mai sunt oameni care văd porumbul culcat acolo şi zic lasă să iau porumbul ăsta culcat acasă, ori nu este cazul. E vorba doar de locul unde a fost porcul, dacă a fost găsit. Acesta se dezinfectează pur şi simplu. În momentul de faţă nu avem nicio astfel de situaţie. Nu există la această dată vreun caz în România", a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea.

Ministrul a precizat ca nu exista riscul ca exportul de porumb sa fie afectat si ca oamenii vor fi despagubiti.



"Oamenii nu o sa piarda nimic. Vor fi despagubiti si pentru porumb. Este foarte important ca toata lumea sa respecte toate aceste masuri, pentru ca aceasta boala la porci este grava si numai asa putem sa o combatem", a mai spus Daea.



Ministrul a mentionat ca, daca oamenii ar respecta regulile, nu ar exista riscul unei epidemii la nivelul tarii.



"Acest risc ar fi minim, daca lumea ar respecta regulile. Vectorul uman este cel mai periculos. Focarul din 15 iulie 2017 de la Satu Mare si focarul din 11 ianuarie, tot e acolo, a fost provocat de un cetaten care a adus carne infestata din Ucraina. La fel si cand a aparut focarul de la Braila, tot un cetatean a stat la baza propagarii. Au inceput sa apara si focare false, pentru ca oamenii au inceput sa-si taie porcii si nu mai stim daca au incercat sa ascunda faptul ca le-au murit. In Constanta am gasit si o ferma ilegala de porci mistreti", a completat Daea.



Ministrul a facut un apel la oameni sa nu ascunda porcii. "Le spun clar oamenilor sa nu ascunda porcii, ca virusul se pastreaza si vor continua sa moara! Ii despagubim pe toti, e nevoie ca fiecare sa spuna adevarul. In locul porcilor luati, vom aduce porci-santinela, ca sa vedem daca virusul mai e prezent", a punctat el.



Conform ordinului dat de minister, in zonele afectate de boala, suprafetele vor fi verificate inainte de recoltare, noteaza ziare.com. De asemenea, este interzisa recoltarea plantelor sau transportul acestora in alte zone, iar dezinfectarea masinilor agricole, a combinelor, tractoarelor sau echipamentelor este obligatorie, scrie agrointel.ro.



ANSVSA a anuntat existenta a 547 de focare de pesta porcina, in 98 de localitati din judetele Tulcea, Costanta, Braila, Galati, Ialomita, Bihor, Salaj si Satu Mare.