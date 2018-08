Un medicament recomandat pentru prevenirea bolilor de inimă NU are niciun efect!

Suplimentele cu omega-3, acizi grasi care se regasesc in peste si sunt recomandati pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, nu ofera de fapt protectie celor care sufera de diabet in fata acestor afectiuni, conform unui studiu de amploare efectuat in Marea Britanie, care se alatura unui numar din ce in ce mai mare de concluzii stiintifice ce merg in aceasta directie. Peste 15.000 de persoane cu diabet, care nu sufereau de afectiuni cardiovasculare, au participat la un studiu realizat in Marea Britanie, condus de cercetatori de la Universitatea Oxford si finantat de British Heart Foundation.

Rezultatele au fost publicate duminica in New England Journal of Medicine, cel mai prestigios jurnal medical din Statele Unite. In cazul a jumatate dintre participanti a fost administrata zilnic o capsula cu omega-3, in timp ce cealalta jumatate, fara sa stie acest lucru, a primit o capsula placebo, care continea doar ulei de masline.

Subiectii au fost monitorizati, in medie, putin peste sapte ani. Studiul este cu atat mai semnificativ cu cat esantionul de participanti este mai mare - peste 15.000 de persoane. In plus, subiectii au fost repartizati in mod aleatoriu in doua grupuri, ceea ce reprezinta cea mai riguroasa metoda de observare a eventualului efect al unui tratament, conform ziare.com.

Conform rezultatului, numarul evenimentelor cardiovasculare grave, a cazurilor de cancer sau de deces a fost aproximativ egal in ambele grupuri. Nu a existat nicio diferenta statistic semnificativa intre cele doua. Aceste rezultate demonstreaza ca in cazul persoanelor diagnosticate cu diabet administrarea de omega-3 in fiecare zi nu reduce riscul de boli cardiovasculare.

In ianuarie 2018, o analiza a zece studii in care au fost implicate 78.000 de persoane, publicat in jurnalul JAMA Cardiology, a concluzionat ca omega-3 nu previne afectiunile cardiovasculare la persoanele care prezinta risc ridicat in acest sens, precizeaza AFP. Concluziile altor studii, publicate in 2012, 2010 si inainte, au mers in aceeasi directie. Indoiala a fost alimentata, insa, de studiile in care nu a fost utilizata metoda de testare placebo.