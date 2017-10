Olguța Vasilescu, despre cazul viral al tinerei cu scleroză: Casa de Pensii nu poate da altă decizie

Ministrul Muncii a reactionat luni cu privire la cazul tinerei bolnave de scleroza multipla careia i-a fost retrasa pensia de handicap dupa ce a primit o suma de bani in urma scrierii unei carti de poezii.

Ministrul a explicat ca legislatia actuala nu permite cumulul pensiei de invaliditate cu venituri de natura profesionala, dar ca in proiectul noii legi a pensiilor se va propune eliminarea acestei interdictii.

"In acest moment, insa, casa judeteana de pensii nu poate adopta o alta decizie", afirma Olguta Vasilescu, aratand ca tanara are in schimb "posibilitatea contestarii in instanta a deciziei, in termen de 15 zile".

Presa a relatat zilele trecute despre cazul unei tinere, Laura Ioana Florescu, bolnava de scleroza multipla si care primeste de la stat o pensie de handicap de 39 de lei pe luna. Ea a ramas insa si fara acest venit infim, dupa ce a scris o carte de poezii, de pe urma careia a obtinut venituri de 230 de lei intr-un an.