Noi discuții în Coaliție pe tema bugetului

Liderul PSD, Liviu Dragnea, și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, s-au reîntors la Parlament, după întâlnirea cu primarii de municipii, pentru a relua discuțiile pe buget alături de președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

Surse politice au relatat, pentru Mediafax, că Liviu Dragnea le-a prezentat bugetul primarilor de municipii, iar în discuțiile pe care le-au avut le-a transmis că la administrația centrală rămân cheltuielile sociale, iar ceea ce este pe minus va fi acoperit de stat.

Discuțiile între liderii coaliției continuă miercuri seară, iar vineri, liderii PSD speră că va fi adoptat proiectul de buget în ședință de Guvern pentru ca săptămâna viitoare să intre în Parlament spre dezbatere, au precizat sursele citate.

De asemenea, banii pentru studiul de fezabilitate pentru Autostrada Unirii vor fi incluși în proiectul de buget au adăugat sursele menționate.

Întrebat la finalul întâlnirii cu primarii de municipii dacă va mai avea negocieri cu ALDE și UDMR în seara asta, Liviu Dragnea a răspuns: „Cu ALDE nu am avut negocieri sau cu UDMR. Nu mi-au plăcut foarte mult observațiile voastre. Habar nu aveți ce se întâmplă la acele discuții și spuneți «tensiuni peste tensiuni» ca să faceți breaking news. Nu. Am stat și am lucrat împreună”.

Liviu Dragnea a declarat miercuri, după discuțiile cu primarii, că va exista o creștere de 27% pe toată administrația locală din cotele defalcate, iar la nivelul Capitalei să se hotărască în ce mod se împart banii, recomandând edililor o întâlnire cu ministrul de Finanțe.

Liderul social-democraților a mai anunțat că proiectul de buget urmează să fie adoptat vineri de către Guvern și ulterior va intra în procedură parlamentară.

Premierul Viorica Dăncilă spunea, duminică, că va face toate eforturile pentru ca bugetul să fie adoptat marți de către Executiv. Ulterior au avut loc întrevederi zilnice ale liderilor coaliției de guvernare la Parlament în care au discutat despre buget, în contextul în care au existat nemulțumiri ale primarilor referitor la sumele alocate.

Viorica Dăncilă se află în vizită la Bruxelles, miercuri și joi, pentru a participa la conferinţă „Lupta împotriva antisemitismului”, organizată de România.

Liviu Dragnea a participat la ședința Asociației Municipilor din România unde au avut loc discuții despre buget. La întâlnire a participat și Gabriela Firea.