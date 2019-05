Motivul pentru care Adina Buzatu nu a mers la înmormântarea lui Răzvan Ciobanu

Adina Buzatu, una dintre cele mai bune prietene ale lui Răzvan Ciobanu, a anuntat ca nu va participa la funeralii. Motivul fiind unul de respect față de familia fostul designer.

Adina Buzatu a făcut anunțul pe pagina ei de Facebook.

"Dragilor, dupa o noapte de nesomn am decis sa nu merg la inmormantare, pentru ca, in loc sa ne plangem ruda, prietenul, omul bun si talentat, designer-ul genial Razvan Ciobanu, s-a ajuns la un scandal imens, un circ, potentat de interpretari, supozitii, ipoteze, declaratii, pareri mai mult sau mai putin avizate care nu fac altceva decat sa intineze memoria celui trecut in nefiinta si sa inteteasca durerea celor care l-au iubit.

Pur si simplu nu pot sa ma uit in ochii mamei lui care cu greu indura pierderea unicului fiu si care s-a abtinut de la orice declaratii in speranta ca va putea sa isi ia ramas bun in liniste si demnitate.

Om fiind, Razvan nu a fost lipsit de gresala, dar care dintre noi este? Cine suntem noi, oamenii, sa ne judecam semenii?

Ma rog la Dumnezeu sa ne dea intelepciunea de a lua lucrurile ca atare, de a lasa organele abilitate sa faca ancheta si de a-l pastra pe Razvan in memoria noastra pentru ceea ce a fost ca om si pentru talentul lui iesit din comun.





Te voi purta in suflet mereu, dragule!

Imi pare atat de rau....", a scris Buzatu.