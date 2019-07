Motivul incredibil pentru care Simona Halep nu merge la emisiunile TV din România

Simona Halep

Simona Halep nu a fost văzută prea des în studiurile TV din România. Care este motivul?

Simona Halep a refuzat în repetate rânduri să meargă la emisiuni şi să ofere interviuri. Invitaţiile au fost numeroase, oamenii din televiziuni au insistat, dar sportiva nu a cedat deloc, informează revista OK.

În schimb, cel care a apărut în studiourile TV a fost antrenorul Simonei Halep, Gabriel Dobre. Invitat la o emisune TV, Gabriel Dobre a dezvăluit care este motivul pentru care Simona Halep refuză apariţiile în emisiunile TV din România.

„Eu nu ştiam chestia asta, că Simona n-a fost niciodată la o televiziune în România. Şi chiar le-am spus oamenilor de la o altă televiziune că o s-o-ntreb, că eu nu ştiu motivul. I-am întrebat: Ştiţi cumva dumneavoastră care este motivul?. Ei au spus că nu şi că, dacă eu aflu, să le spun. Şi chiar aseară am vorbit cu ea şi am întrebat-o şi mi-a spus: Da, şi n-o să mă duc niciodată, pentru că aceşti oameni jignesc persoana, nu comentează rezultatul. Un lucru care, dacă stau să mă gândesc un pic, este foarte adevărat. Tu, ca om, nu te schimbi sau nu devii mai bun jucând bine sau devii mai prost jucând prost.

Un fan adevărat, după mine, sau un jurnalist care îşi face treaba foarte bine trebuie să înţeleagă fenomenul. Nici Simona şi niciun sportiv n-are vreo problemă să i se comenteze negativ rezultatul în sine: da, nu te-ai mişcat sau poate n-ai avut energia necesară sau ai luat nişte decizii greşite, dar nu ataci persoana şi n-o jigneşti. Asta este ceea ce le-aş transmite", a declarat antrenorul Simonei Halep.