Loto. Loto 6/49. Noroc. Joker. Numerele extrase joi la Loto 6/49

Pentru tragerile de joi, 9 februarie, la Loto 6/49 este în joc un report cumulat in valoare de peste 573.523 lei (peste 127.449 euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,97 milioane lei (peste 438.600 euro).

Numere extrase joi, 9 februarie:

Loto 6/49: 20, 37, 8, 31, 27, 9

Joker: 12 21 9 10 33 + 5

Loto 5 din 40: 33, 30, 7, 22, 26, 12

Noroc: 9 4 7 2 0 0 2

Super Noroc: 3 1 9 3 0 3

Noroc Plus: 9 2 9 1 4 3

În urma tragerii de duminica, la jocul Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,76 milioane lei (aproximativ 614.000 euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report in valoare de peste 63.177 lei (peste 14.039 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 167.487 lei (peste 37.219 euro).

La Super Noroc se inregistreaza un report in valoare de peste 2.891 lei.