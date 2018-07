Liviu Dragnea: "Revocarea nu este o victorie pentru nimeni. Discuțiile despre suspendare continuă"

Liviu Dragnea

Liviu Dragnea a avut o reacție după ce Laura Codruța Kovesi a fost revocată de la șefia DNA. Astfel, președintel PSD a spus că revocarea șefei DNA nu este o victorie pentru nimeni, dar discuțiie despre suspendarea lui Klaus Iohannis continuă: ”Președintele a revocat-o pe doamna dupa 30 de zile, si nu cred ca revocat-o de dragul Constituției, ci pentru că are niște calcule generale. Discuțiile despre suspendare continuă, și în partid, și în coaliție”.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit despre revocarea lui Kovesi, abia după ce a prezentat modificările de la legea offshore. Întrebat cum a primit vestea revocării, Liviu Dragnea a spus:

„Am primit- o pe telefon. Eu v-am spus ca pentru mine e mai importanta legea offshore, codul administrativ. Președintele a revocat-o pe doamna dupa 30 de zile, si nu cred ca revocat-o de dragul Constituției, ci pentru ca are niste calcule generale. Suspendarea avea si alte motive. Discutia despre suspendare si va continua si in coalitie, partid. Nici copiii de gradiniță nu aveau nevoie de 30 de zile ca sa citeasca decizia. Adica, era si un indemn la nerespectarea deciziilor CCR”.

”Nu e o victorie pentru nimeni, e doar o masura mica din ce trebuia sa se intample. Ce se va intampla, vom vedea”, a mai spus președintele PSD.

Liviu Dragnea a mai susținut că în PSD aproape era luată decizia suspendării, și îl rugase pe Călin Popescu Tăriceanu să se gândească la această variantă:

”Am avut o discutie lunga si asezata cu domnul Tăriceanu si am spus de presiunile mare care vin din teritoriu si l-am rugat sa se gandeasca la aceasta varianta”(...)Dacă vom lua această decizie o s-o prezentăm atunci. Nu e numai asta. Sigur că e o discuţie serioasă pe care trebuie să o purtăm foarte aşezat pentru că este un demers foarte serios. Nu e un demers în joacă, dar din păcate preşedintele arată demult că nu respectă Constituţia, nu-şi respect atribuțiile, nu mai are puterea să fie un preşedinte deasupra partidelor, fără interese partinice, care să fie un mediator între puterile statului”, a declarat Liviu Dragnea.

Totodată, Liviu Dragnea a mai declarat că nu are vreo garanție că după revocarea lui Kovesi, statul paralel a dispărut.

Acesta a vorbit şi despre noua numire la DNA, atribut ce revine în sarcina ministrului Justiţiei.

„Atributul propunerii cred că va trebui să declanşeze procedurile. Adică nu ştiu ce să aştepte. Din păcate, aici discutăm de o caracatiţă mult mai mare. Eu doar îmi exprim speranţa, şi foarte mulţi români, ca la un moment dat să ajungem în România, ca o parte dintre procurori să acţioneze cu bună credinţă, pentru aflarea adevărului şi respectarea legii şi să înţeleaga independenţa pe care nimeni nu le-a ştirbit-o. Independenţa lor a fost ştirbită chiar de anumite gesturi, presiuni şi să aibă obiective esenţiale aflarea adevărului şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, nu să acţioneze pe considerente politice (...). Teroarea, nesiguranţa, vorbiţi cu avocaţi şi spun că se deprofesionalizează marea majoritate. Au sentimetul că nu contează argumentele lor, trimiterea la procedure şi justiţiabilul e tot itmpul în nesiguranţă. Doar dacă se schimbă abordarea, vor intra în vigoare noile legi”, a mai spus Dragnea.

Reamintim că președintele României Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, după decizia CCR de acum mai bine de 30 de zile și a încheiat un conflict cu majoritatea PSD-ALDE, care s-ar fi putut sfârși cu suspendarea sa din funcție.

”Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a afirmat constant, că respectă Constituția și legile țării și a acționat permanent în acest sens. Prin urmare, în executarea deciziei Curții Constituționale nr. 358/2018, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat, astăzi, decretul de revocare a doamnei Laura Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție”, a anunțat luni purtătoarea de cuvânt a Administrației Prezidențiale, Mădălina Dobrovolschi.

Purtătoarea de cuvânt a subliniat că toate hotărârile CCR trebuie respectate de către președinte, dar și de majoritatea politică.

”Hotărârile Curții Constituționale trebuie, toate, respectate”, a spus Dobrovolschi, ”și tocmai de aceea, judecătorilor constituționali le revine responsabilitatea uriașă ca, în asigurarea supremației Constituției, să nu se îndepărteze de la spiritul acesteia, care se fundamentează pe tradițiile democratice ale poporului român și pe idealurile Revoluției din Decembrie 1989”. ”Însă, hotărârile Curții Constituționale trebuie respectate și aplicate nu numai de către Președintele României, ci și de majoritatea politică, o majoritate care decide modificări legislative cu impact major asupra statului de drept”, a mai spus Dobrovolschi.