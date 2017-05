Jupiter în Balanță, pentru prima dată după 12 ani!

Jupiter, una dintre cele mai benefice planete, mai este cunoscută și ca Planeta Norocului. Odată la 12 ani, Jupiter 'păşeşte' în Zodia Balanței.

Așa încât, în data de 9 septembrie, Jupiter a intrat în Zodia Balanței, pentru prima data după 12 ani, ceea ce înseamnă o importantă schimbare la nivel energetic, o schimbare care ne influențează pe fiecare dintre noi. Jupiter va sta în Balanța până în data de 10 octombrie 2017 și ne va ajută să ne reechilibrăm viețile și iubirea. Jupiter este cea mai mare planetă din Zodiac iar energia să aduce expansiune, abundență și noroc.



Jupiter binecuvântează vibrația Balanței și toate relațiile noastre

Este important să înțelegem că toți vom fi influențați de energia Balanței în această perioadă; fiecare în modul sau unic. Iar aceest tranzit înseamnă un semn bun pentru fiecare.



Balanța guvernează parteneriatele; va fi o perioadă foarte bună pentru iubire. Totuși, atunci când ne lăsăm purtați de această energie, este important să nu uităm că cea mai importantă relație pe care o avem este cea cu noi înșine.



Iubește-te așa cum ești, acceptă-te așa cum ești, fii acolo pentru ține, căci este esențial în această perioadă când putem culege roadele lui Jupiter aflat în semnul Balanței. Este un moment benefic pentru noi, când vechile șabloane de gândire nesănătoase și gândirea limitativa nu vor mai funcționa. Este timpul să îngrijim și să iubim fiecare părticică din noi înșine; nu mai avem scuze, nu mai avem motive pentru asprime și auto-critică.



Zilele acestea vom trăi abia începutul acestei călătorii de un an pe care Jupiter o face în Zodia Balanței și este bine să știm că ne confruntăm cu vibrația unui nou început.



Tot ce avem nevoie pentru această perioadă este intenția de a iubi pur și de a face bine, nouă înșine în primul rând, cât și celorlalți. Următorul ciclu de un an al lui Jupiter ne va influența relațiile intime în moduri profunde și pozitive și este bine să ne pregătim spiritual pentru acceptarea acestui bine în viețile noastre.



Dacă te-ai născut sub semnul Balanței, anul următor va fi unul incitant pentru tine, într-un mod cu totul și cu totul special. Dar pentru fiecare dintre noi acesta „mutare” va avea un impact major.