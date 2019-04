Petrișor Peiu: În apărarea României creștine

De Petrișor Peiu. Una dintre cele mai triste zile pe care le-am trait a fost cea cand am auzit compatrioti de-ai mei strigand "Vrem spitale, nu catedrale!". A fost ziua in care am inceput sa realizez ura neimblanzita pe care unii dintre noi o nutresc fata de lumea noastra crestina, fata de lumea in care ei s-au nascut si au devenit adulti, scrie Petrișor Peiu.