Important pentru toţi şoferii: de ce să nu mergi cu sub un sfert de rezervor plin la maşină

Media platilor la pompa la nivel national este de numai 75 de lei. Adica majoritatea soferilor baga benzina sau motorina de sume cuprinse intre 30 si 100 de lei, departe de orice cost al unui plin de rezervor. Iar acest lucru nu e tocmai recomandat. De ce?

Consum ridicat de carburant

Nu multa lume stie ca, atunci cand rezervorul e aproape gol, masina are un consum crescut. Dar nu pentru ca ar "papa" mai mult combustibil, ci pentru ca lichidul ramas in rezervor se volatilizeaza mai usor si se evapora mai repede.

Vapori acumulati in rezervor

Cu cat in rezervor ai mai putin carburant, cu atat se acumuleaza mai multi vapori. Nu degeaba, o masina care are rezervorul plin doar pe un sfert va exploda mult mai puternic decat una cu rezervorul plin, asa cum au demonstrat-o si diferite emisiuni TV.

Probleme cu pompa de benzina

Foarte multe masini au pompa de carburant in rezervor. Insa ceea ce nu stie multe lume este ca aceste pompe sunt submersibile direct in carburant care are si rol de racire, scrie 4tuning.ro.

Circuit infundat

Benzina sau motorina de la pompa nu este cea mai curata din lume, mai ales daca nimeresti sa alimentezi cu combustibil ramas pe fundul uriasului rezervor din benzinarie. Adica ai sanse mari sa alimentezi cu carburant plin de impuritati, urme de rugina, sedimente si asa mai departe.

Probleme mari pe timp de iarna

Daca tot am adus aminte de iarna, cel mai riscant este mersul atunci cand este frig cu putin carburant in rezervor. Din cateva motive banale: carburantul are apa in el si daca mergem mereu cu becul de rezerva aprins, acea apa se plimba prin rezervor si cand este absorbita de pompa poate ingheta.