HOROSCOP chinezesc 2017 – Anul Cocoşului de Foc. Zodiile care au parte de dragoste și noroc la bani

HOROSCOP chinezesc 2017. Anul 2017 în zodiacal chinezesc începe la data de 28 ianuarie, sub semnul cocoşului de foc. Fiind un semn al răsăritului, trezirii la viaţă şi triumfului, acesta promite să fie un an al marilor reuşite, cu condiţia ca acestea să fie precedate de multă muncă şi răbdare. Pentru cocoş însă, prognoza nu este la fel de optimistă, pentru că în mod tradiţional anul care coincide cu semnul nativului este considerat un an nefast.