Horoscop 4 noiembrie. Destinul unei zodii pare scris cu AUR. În schimb,lacrimi şi necazuri pentru...

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de sambata, 4 noiembrie.

BERBEC

Sunteti dornici de a face ceva ce va amuza extrem de mult in trecut. Amintirile joaca un rol extrem de important pentru voi.



TAUR

Sambata va aduce multa agitatie. Ar trebui, insa, sa va mai relaxati. Faceti asta acasa, nu in parc sau in afara orasului.



GEMENI

Plecati pentru putin timp din oras. Nu priveati cu ochi buni aceasta deplasare, insa o sa vedeti ca va veti umple de energie pozitiva si o sa vedeti altfel ceea ce se intampla in jurul vostru.



RAC

Orice problema se rezolva ca prin minune si ajungeti sa va intrebati cum de sunteti atat de norocosi. Va merge atat de bine, incat va ganditi serios sa investiti intr-o afacere.



LEU

Liniste si relaxare. Veti face numai si numai ce va place, o sa dormiti mai mult, ba chiar o sa va relaxati intr-un mod special.



FECIOARA

Nu duceti lipsa de energie, asa ca sambata nu faceti altceva decat sa va plimbati. Mergeti in locuri in care nu ati mai fost pana acum, faceti lucruri pe care nu le-ati mai facut si la final veti fi dornici sa repetati experientele, scrie bucurestifm.ro.



BALANTA

Aveti planuri mari pentru perioada urmatoare, dar daca nu va odihniti putin nu o sa fiti capabili sa va tineti de ele. Primiti ajutor din partea cuiva din familie.



SCORPION

Nu ati tinut cont de parerea nimanui si ati facut doar ce ati vrut. Problema este ca acum incepeti sa regretati ceea ce s-a intamplat si va dati peste cap ca sa gasiti solutia salvatoare. Acum este cazul sa luati in seama ce zic si cei din jurul vostru.



SAGETATOR

Profitati la maximum de ziua libera si faceti tot ceea ce va trece prin cap, chiar daca cei din jur va spun ca aveti tendinta de a exagera.



CAPRICORN

Beneficiati de cateva ore libere si dormti ca sa va incarcati bateriile. Sperati ca va dura mai mult, insa din pricina unei probleme legate de viata profesionala sunteti nevoiti sa va puneti pe treaba si sa gasiti solutii rapide si bune.



VARSATOR

O zi speciala din punct de vedere al dragostei, insa putin tensionata din cauza unei rude a partenerului de viata care intervine in probleme care nu o privesc. Chiar si asa, veti trece cu vederea toate aceste probleme.



PESTI

Nici sambata nu scapati de munca. Veti trece insa cu bine peste tot si va vor ramane cateva ore libere pentru viata personala.