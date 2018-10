Horoscop 31 octombrie. Zodia pentru care viaţa se schimbă radical. Greul abia acum începe

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 31 octombrie 2018.

Berbec



Esti plin de energie si te duci la munca cu placere. Nu te superi nici cand colegul te lasa singur sa termini toata munca.



Taur



Esti cuprins de nostalgie cand constati schimbarile care au intervenit in jurul tau in ultima vreme. Nu fugii de realitate refugiindu-te in amintiri, incearca sa accepti ca lumea merge inainte si du-te si tu cu ea.



Gemeni



Lasa-te purtat de evenimente si profita de tot ceea ce ti se intampla. Oriunde ai ajunge si orice ti s-ar intampla, exista intotdeauna o parte buna a lucrurilor.



Rac



Niste facturi care asteapta sa fie platite te obliga sa iti tii banii in portofel. Chiar daca esti tentat de ceea ce vezi in jur, incearca sa te abtii. Nu este momentul sa faci un imprumut.



Leu



Iti merge foarte bine din punct de vedere sentimental. Partenerul de viata nu stie cum sa te rasfete mai mult. Asteapta-te la o surpriza.



Fecioara



Faci orice numai sa scapi de niste indatoriri zilnice. Cand constati ca ti-a mers, te bucuri ca un copil.



Balanta



Stii ca ai foarte mult de lucru, dar nu vrei sa pierzi iesirile in oras cu prietenii. Muncesti intens, fara nicio pauza ca sa termini ce ai de facut si ignori tot ce se intampla in jurul tau, scrie Ziua de Cluj.



Scorpion



Te confrunti cu o problema destul de serioasa, dar preferi sa o ignori crezand ca o sa treaca de la sine. Nu te poti baza pe asta, asa ca ar fi indicat sa analizezi situatia si sa cauti o rezolvare.



Sagetator



Iti doresti foarte mult ceva, dar pentru asta vei fi nevoit sa renunti la altceva. Nu pare a fi o problema pentru tine, insa partenerul de viata nu este pe deplin de acord.



Capricorn



Astazi vei iesi din rutina de zi cu zi. Te vei confrunta cu o situatie cu care nu esti obisnuit. Problema e ca nu ai nici macar o idee despre cum ar trebui sa reactionezi.



Varsator



Nu mai stii cum sa te imparti. Esti foarte prins cu munca si ti se reproseaza ca nu acorzi destula atentie familiei. Incearca sa negociezi cu cei dragi - muncesti in timpul saptamanii, iar in weekend nu mai raspunzi nici la telefon.



Pesti



Ai mari emotii pentru ceva ce urmeaza sa se intample dupa-amiaza sau spre seara. In functie de rezultat, vei stii ce ai de facut. Orice ar fi, ai cel putin o solutie.