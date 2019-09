Horoscop 3 septembrie. Zodia care încasează o sumă uriașă de bani

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 3 septembrie 2019.

Berbec



Mesajul primit te-a lamurit si nu mai ai niciun dubiu in privinta unei probleme ce tine de viata personala.







Taur



Ai mult de alergat astazi asa ca ar fi bine daca te-ai trezi de dimineata.



Gemeni



Ai intrat in criza de timp. Misca-te repede, altfel risti sa intri intr-o incurcatura.



Rac



O sedinta de ultim moment la job iti ocupa mult timp si risti sa ratezi programul facut pentru seara impreuna cu partenerul de viata, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Fii atent astazi, altfel cazi in capcana cuiva care incearca sa te pacaleasca.



Fecioara



Amanarea la nesfarsit a unui proiect de la locul de munca a ajuns sa te coste.



Balanta



Chiar cand credeai ca nu mai este cale de iesire dintr-o situatie, gasesti o solutie salvatoare.



Scorpion



Visezi cu ochii deschisi si nu esti atent la ce se intampla in jur. Ai grija, s-ar putea sa ramai in urma cu treburi importante.



Sagetator



Tocmai ai incasat o suma importanta de bani si te hotarasti sa faci o investitie pentru viitorul tau.



Capricorn



Te simti ignorat! Desi saptamana abia a inceput, prietenii tai planuiesc deja o plecare din oras.



Varsator



Cineva din familie iti cere ajutorul si trebuie sa i-l oferi, chiar daca asta inseamna ca o sa renunti la ceva programat.



Pesti



E ziua ta norocoasa! O sa ai succes in tot ceea ce faci.