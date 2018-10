HOROSCOP 25 octombrie 2018. O zi în care toate lucrurile sunt pe dos

HOROSCOP 25 octombrie 2018 - Berbec

Esti cam obosit si nu prea ai chef de nimic astazi, asa ca o sa incerci sa te ocupi doar de strictul necesar. Ba mai mult, o sa incerci sa te eschivezi de la orice ar insemna un efort suplimentar. Asteapta-te la mici comentarii la job.

HOROSCOP 25 octombrie 2018 - Taur

Dupa sedinta de astazi te linistesti. Iti dai seama ca lucrurile nu stau chiar atat de rau pe cat credeai. Se pare ca in sfarsit ai toate motivele sa zambesti.

HOROSCOP 25 octombrie 2018 - Gemeni

O cunostinta mai veche apare pe neasteptate la usa ta. La inceput nu stii cum sa reactionezi, dar cand aflii de ce te cauta, izbucnesti in ras. De mult nu ai mai auzit ceva mai amuzant...

HOROSCOP 25 octombrie 2018 - Rac

Cu toate ca esti rugat, incearca sa nu spui tot ce gandesti. Altfel, risti sa provoci niste discutii de care nu ai nevoie acum. Cel mai bine ar fi sa ramai neutru. Nimeni nu-ti va putea reprosa nimic.

HOROSCOP 25 octombrie 2018 - Leu

Cu cat avansezi in ceea ce faci, cu atat ai mai multe satisfactii. Parca abia acum vezi mai clar pe unde trebuie sa o apuci. Acum, ca ai gasit cararea, poti incepe calatoria.

HOROSCOP 25 octombrie 2018 - Fecioara

Ai uitat sa faci ceva si va trebui sa te intorci din drum. Intri in criza de timp si asta te enerveaza. E clar ca nimic nu va mai merge conform programului. Mai bine roaga pe cineva sa mearga in locul tau.

HOROSCOP 25 octombrie 2018 - Balanta

Nu esti de acord sa iti schimbi planurile pentru seara asta. Nici chiar daca insista partenerul de viata. Incerci sa gasesti o varianta de mijloc, insa daca nu reusesti, vei fi nevoit sa faci o alegere.

HOROSCOP 25 octombrie 2018 - Scorpion

Esti entuziasmat. Ai intalnit cateva persoane care ar putea juca un rol important in ceea ce priveste cariera ta profesionala. Fii precaut, chiar daca par inofensive la prima vedere, nu poti sa fii sigur de intentile lor.

HOROSCOP 25 octombrie 2018 - Sagetator

Nu mai ai rabdare. Desi mai ai doua zile de munca, visezi la weekend. Ai deja un plan exact pentru fiecare dintre cele doua zile libere. Totusi, gandeste-te si la o alternativa, in caz ca intervine ceva neprevazut.

HOROSCOP 25 octombrie 2018 - Capricorn

Esti intr-o forma maxima. Te simti bine, ai incredere deplina in fortele proprii si nu eziti sa iti faci planuri dintre cele mai marete. Profita de surplusul acesta de energie. Treci dincolo de intentii, la concret.

HOROSCOP 25 octombrie 2018 - Varsator

Esti genul care reactioneaza destul de puternic atunci cand lucrurile nu merg asa cum ar trebui. Incearca sa te temperezi pentru ca din cauza unor vorbe aruncate la nervi risti sa iti strici relatiile cu cei din jur.

HOROSCOP 25 octombrie 2018 - Pesti

Ai multa treaba la locul de munca. Daca constati ca intri in criza de timp, da un telefon si anunta ca s-ar putea sa intarzii. Mai ales in situatia in care esti asteptat de mai multe persoane, nu doar de partenerul de viata.

