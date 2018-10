Horoscop 1 noiembrie. Noroc pe toate planurile pentru o zodie! Parcă i-a pus Dumnezeu mâna în cap!

Afla ce-ti rezerva astrele pentru ziua de joi, 1 noiembrie 2018.

Berbec



Te macina cateva probleme pentru care nu reusesti sa gasesti raspuns, insa in cursul zilei primesti niste indicii care te vor ajuta in acest sens. La job, esti rugat sa mai ramai dupa program. E vorba de o surpriza.



Taur



Din cand in cand, corpul iti trimite niste semnale subtile. Daca pana acum le-ai ignorat, astazi te hotarasti sa actionezi. Pune mana pe telefon si fa-ti o programare la medic pentru un control. A trecut cam mult timp de cand ti-ai facut setul uzual de analize, scrie Ziua de Cluj.



Gemeni



Muncesti fara sa simti oboseala. Te concentrezi foarte bine si reusesti sa rezolvi cea mai mare parte din sarcinile intregii saptamani. In felul asta, maine ai putea incepe mai repede weekend-ul!



Rac



Trebuie sa iei o decizie extrem de importanta pentru viitorul tau, dar nu iti dai seama de asta. Daca este posibil, ofera-ti timp de gandire si nu te grabi. Odata ce o iei pe un drum, s-ar putea sa nu mai existe cale de intoarcere!



Leu



Abtine-te sa faci urmatorul pas daca nu esti sigur ca este cel corect. Chiar daca iti place sa iei singur decizii, de data asta ar fi bine sa te consulti cu familia, mai ales daca si rudele vor fi afectate de ceea urmeaza sa faci.



Fecioară



Ai o idee care ii va lasa pe toti fara cuvinte. Este ceva iesit din comun si nimeni nu s-ar fi gandit la asa ceva. Ai grija cum gestionezi succesul, poate acum e momentul sa obtii ceea ce iti doresti de multa vreme.



Balanta



Esti foarte spontan si sociabil. Oriunde ajungi astazi vei fi bine primit si iti vei face relatii noi. Nu acelasi lucru poate spune despre tine partenerul pe care l-ai ignorat zilele astea. Desi nu a fost nimic intentionat, va trebui sa repari neglijenta.



Scorpion



Chiar daca te-ai urnit mai greu in primele zile ale saptamanii, lucrurile incep sa se miste mai bine la birou. Problemele se rezolva singure, ca si cum n-ar fi si ai rezultate din ce in ce mai bune. Aprecierile nu vor intarzia sa apara.



Sagetator



Esti harnic astazi. Ai foarte multe idei si nu iti lipseste curajul de a le pune in practica, insa vrei sa astepti momentul potrivit. Poate ar fi cazul sa provoci tu acel moment.



Capricorn



Azi termini mai repede treaba la job. Fa un efort si stai mai mult pe acasa. Ai tot iesit cu prietenii in oras sau ai stat peste program la munca si ti-ai neglijat familia. Cineva a incercat sa te traga de maneca, dar nu ai inteles.

Varsator



Parcurgi o perioada plina de romantism. Esti indragostit ca un adolescent si vrei sa faci ceva deosebit pentru persoana iubita. Nu incepe sa-ti numeri banii din portofel, nu prin daruri materiale se demonstreaza sentimentele.

Pesti



Incearca sa-ti setezi obiective reale atunci cand iti faci planuri de viitor, mai ales cand esti intrebat despre asta. Risti sa faci prea multe planuri si sa nu apuci sa le faci pe toate.