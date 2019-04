Halep a dezvăluit de ce a jucat meciul decisiv cu Franța!

Simona Halep a impresionat în meciul cu Franța și a fost la înălțime chiar și în partida decisivă de dublu, pierdută în setul decisiv.

Încă afectată de eșecul de la Rouen, Halep spune că i s-a spulberat un vis. În același timp, Simona a explicat de ce a făcut pereche cu Monica Niculescu, după accidentarea Irinei Begu.

„Nu consider că am fost singură, fiecare îşi gestionează emoţiile în felul propriu şi cred că fetele au dat şi ele tot ce au avut mai bun, nu a fost să fie şi mi-e greu să comentez în numele echipei, ce ştiu şi ce pot să vă spun este că mi-am dorit foarte mult să fac acest lucru, iar toate deciziile care au fost luate, de cum să jucăm, au fost ale căpitanului, nu am decis eu nimic şi nu a fost numai dorinţa mea ca să joc dublu, şi Monica a spus că ar prefera să joace cu mine, de aceea m-am băgat la dublu şi am vrut să dau tot ce pot şi am dat. Dar atât s-a putut.” Citește continuarea pe realitateasportiva.net.

Sezonul de zgură se anunță extrem de complicat pentru Simona Halep (locul 2 WTA), având în vedere că are cele mai multe puncte de apărat. În 2018, ‘Super Simo’ a câștigat Openul Franței și a ajuns în finală la Roma.