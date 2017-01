Guvernul va adopta o ordonanţă de Urgenţă pentru a introduce o "amnistie mascată"

PSD-ALDE pune la cale un atac asupra Codului Penal. Guvernul va adopta, miercuri, o Ordonanta de Urgenta care aduce o serie de modificari importante in legislatia penala, dar nu este clara intinderea lor, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse guvernamentale.

Nu este clar nici daca sedinta de guvern de maine va fi condusa de premierul Grindeanu, care pleaca in Statele Unite, sau de Sevil Shaiddeh, care va exercita incepand de miercuri atributiile premierului. Potrivit surselor HotNews.ro, ar urma sa fie gratiate o serie de pedepse. Pe langa gratiere, tot prin OUG, Guvernul va modifica legislatia in ce priveste abuzul in serviciu, conflictul de interese si institutia denuntatorului. Dezincriminarea unor fapte echivaleaza cu o amnistie mascata, deoarece masura opreste o numeroase anchete si procese in curs avand ca obiect faptele dezincriminate. O amnistie clasica nu va fi insa promovata prin OUG-ul de maine.