Cozmin Guşă: Vizita lui Iohannis la Casa Albă, un eveniment excepţional în vremuri complicate

Consultantul politic Cozmin Guşă a comentat, în direct la Realitatea TV, vizita preşedintelui Klaus Iohannis la Casa Albă, pe 9 iunie, unde se va întâlni cu președintele SUA, Donald Trump. Cozmin Gușă apreciază că șeful statului român a făcut o mișcare surprinzătoare, de "șahist experimentat" și că, în actualul context geopolitic foarte complicat, întâlnirea cu Donald Trump poate fi o mare oportunitate pentru România.

Cozmin Guşă crede că această întâlnire Trump-Iohannis nu este rezultatul eforturilor diplomaţiei româneşti, ci ale şefului statului. Cosnultantul politic afirmă că relaţiile diplomatice din ultima perioadă dintre România şi SUA au fost "palide", iar această vizită reprezintă o mare oportunitate pentru ţara noastră.

"Am văzut câteva exprimări de dimineaţă ale unor comentatori, o să îndrăznesc să spun şi eu ce cred despre evenimentul ăsta, pentru că studiez de mult timp chimia relaţiilor dintre România şi SUA, o studiez cu lupa dacă pot să spun aşa, am studiat-o şi la Washington şi în România şi m-am uitat la aceasta relaţie de peste tot de unde am călătorit să-i văd semnificaţiile. De această dată, în mod clar, avem de-a face cu un eveniment excepţional, în vremuri foarte complicate", a explicat consultantul politic.

Potrivit acestuia, dacă ne uităm în istorie vedem că, atunci când se acumulează tot felul de dezamăgiri și de tensiuni negative, contextul oferă oportunităţi excepţionale.

"Actualul context foarte complicat din lume, din Statele Unite, din interiorul Uniunii Europene, a dat posibilitatea acestei oportunităţi pentru România, pentru că este o mare oportunitate. S-a vorbit de eforturi diplomatice... NU a existat aşa ceva. România nu mai face eforturi diplomatice de foarte mult timp şi ele în relaţia cu SUA au fost extrem de palide, nesemnificative, mai ales dacă vorbim despre mandatele preşedintelui Obama, ce să mai vorbim despre acest mandat extrem de agitat, în care orice efort diplomatic s-ar fi făcut, mai ales din partea României, ar fi fost nesemnificativ", consideră Cozmin Gușă.

Detaliul de la summit-ul NATO care a decis vizita la Casa Albă

Consultantul a insistat asupra unui "detaliu semnificativ" care ne poate explica cum s-a ajuns atât de repede la această vizită neașteptată, "cu totul deosebită".

"Când am comentat întâlnirea şefilor NATO, m-am abţinut să discut atunci despre un lucru, de la recenta vizită a lui Donald Trump, chiar am fost întrebat de ce nu am făcut-o. este vorba de prestaţia preşedintelui Iohannis, care într-un mod surpinzător pentru toată lumea, la finalul acelei întrevederi a avut cuvinte de apreciere la nivelul abordării lui Trump si a Statelor Unite, a relaţionării din cadrul NATO. Vorbim despre efectele unei întâlniri care ar putea fi considerate pozitive. Iohannis a fost aproape singular, dacă nu într-o crasă minoritate şi mi s-a părut ciudat. Pentru că nu am înţeles atunci ce s-a întâmplat nici nu am comentat. Ei uite, că azi noapte, când am văzut acest breaking news, am realizat că preşedintele Iohannis a executat atunci o mişcare de şahist experimentat, în condiţiile în care valul din NATO, sigur dominat de către europeni, l-a admonestat, pe bună dreptate din punctul lor de vedere pentru atitudinea nesolidară pe care a avut-o față de Donald Trump" spune Guşă.

Potrivit acestuia, Klaus Iohannis a făcut o opinie separată la summit-ul NATO în privința raportării la Trump, mișcare importantă de două ori în viziunea administraţiei americane şi a lui Donald Trump.

"Este importantă, în primul rând, pentru că este separată, ceea ce nu prea se obişnuieşte în corul internaţional, mai ales din partea unei ţări medii spre mici cum este România şi, în al doilea râ apoi pentru că vine, totuşi, din partea flancului estic al alianţei, a graniţei, a frontierei NATO, pe care frontieră România o reprezintă. În logica geopolitică şi în logica de război instalat, flancurile sunt foarte importante, iar Europa are două flancuri: flancul vestic, care după cum bine ştim este asigurat de către Marea Britanie în interiorul organizaţiei unitare NATO şi flancul estic care este asigurat de către România în interiorul acestei organizaţii care este extrem de frământată şi care este şi mai frământată după ultima reuniune în prezenţa lui Donald Trump. ", a mai spus Gușă.

Klaus Iohannis a influenţat decisiv această vizită

"Deci ce îndrăznesc să spun acum şi dacă o să vă uitaţi pe site-ul administraţiei prezidenţiale o să vedeţi că este prima ştire păstrată acolo de cca o săptămână şi poate că o să-mi daţi dreptate, adică acest discurs al lui Klaus Iohannis după întâlnirea şefilor NATO, cred că acest joc al lui Klaus Iohannis a influenţat decisiv şi în urma analizelor care s-au făcut, în urma vizitei dezastruoasă a lui Donald Trump în Europa, au influenţat decizia de a-l invita pe preşedintele României. SUA au nevoie de România, dar au lăsat-o într-un fel extrem de palid până în acest moment. Faptul că în timpul mandatului lui Barack Obama România a fost chiar nebăgată în seamă, sigur, şi din motive de poziţionare ale lui Traian Băsescu, fostul preşedinte al României, este un lucru care a dăunat mult nouă, nu doar din punct de vedere al efectelor unui parteneriat consolidat la cel mai înalt nivel în interiorul României, pentru că efectele astea sunt foarte importante, apariţii de capital clar, investiţii directe, delegaţii de oameni de afaceri care vin, asta se întâmplă în urma unor vizite la nivel înalt care sunt bine pregătite, bine negociate şi apoi, bine mediatizate.", susţine consultantul.

Cozmin Guşă susţine că "România a suferit şi în plan internaţional, pentru că era evident că este un partener strategic, un aliat de nădejde clar, fără echivoc, al SUA, fiind interesul SUA în flancul estic al NATO reprezentat de România şi care, bineînţeles că trebuie să-l apere era unul nevalidat de la vârful politicii americane. În rest, sigur, că au existat discuţii între ambasadori, între serviciile secrete, dar fără această simbolistică a unei întâlniri serioase la vârf, care să aibă agentă de colaborare bilaterală, nu doar militară, ci şi economică, România a suferit mult şi, repet, în contextul respectului internaţional care se citeşte prin astfel de întâlniri. România se poate poziţiona singură în acest moment, dar aşezarea ei într-un loc de respect se poate face doar cu sprijinul hegemonului, iar hegemonul mondial astăzi este în continuare şi va mai fi o perioadă SUA."

Donald Trump are nevoie să-şi recâştige respectul în interiorul Europei

"Să vorbim acum despre această mişcare suprinzătoare, dar extrem de eficientă a lui Klaus Iohannis, de nevoia SUA. SUA şi Donald Trump au o nevoie maximă să îşi recâştige respectul în interiorul Europei şi probabil că statul lui Donald Trump şi chair dânsul a priceput mult mai bine acest lucru, după această vizită care s-a finalizat cu dezastruosul G7 şi după poziţionarea extrem de dură a Angelei Merkel, care ridică o mare problemă pentru SUA în planul autorităţii mondiale.", a transmis Guşă.

