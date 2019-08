Gușă: "Subminarea PSD nu le aduce avantaje lui Tăriceanu sau Ponta"

Consultantul politic Cozmin Gușă consideră că n-au fost alegeri uninominale, în care Ponta, Tudose, Bănicioiu să câștige voturi ca niște eroi, iar dacă ei vor să sprijine PSD o pot face, dar nu pot cere posturi în plus. Cei din Pro România sunt migratori politici și e imoral să sprijine contra posturi în Guvern, cum imorală e și atitudinea lui Tăriceanu și ALDE.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, nu are dreptul să emită pretenții în fața PSD, după ce n-a obținut nici 5% la alegerile europarlamentare, arată Cozmin Gușă. Am avut un cadavru politic în 26 mai: ALDE, trebuie să-i facem parastasul, nu să-l ducem la nuntă, spune consultantul politic.

"ProRomânia nu are niciun drept să guverneze, pentru ca au intrat pe listele PSD și nu au dreptul moral să ceară posturi de la partid, pentru că încă sunt parlamentari PSD. N-au fost alegeri uninominale, în care Ponta, Tudose, Bănicioiu au fost eroi, dacă vor să sprijine PSD o pot face, dar nu pot cere posturi în plus, că-s migratori politici, dar să sprijine contra posturi e imoral cum e și atitudinea lui Tariceanu și ALDE.

Am avut un cadavru politic în 26 mai: ALDE. Trebuie să-i facem parastasul, nu să-l ducem la nuntă. Tăriceanu a luat sub 5%, iar cu un asemenea scor nu poți să vii să ceri unui partid, care nu mai are candidat, pentru că Dragnea a făcut curat, iar PSD s-a trezit cu Dăncilă. Dar, asta nu-i dă dreptul lui Tăriceanu să vină să emită pretenții. Dacă făcea 10% era alta mâncare de pește. Măcar Băsescu amarât și a tras partidul în Parlamentul European, Tariceanu n-a reușit.

Trebuie să ne gândim la statul paralel. Jocul ăsta de a submina PSD nu aduce avantaje lui Tăriceanu sau Ponta, pentru că Ponta de frica dosarelor nu candidează, lui îi e frică de dosare și în înțelegere cu statul paralel le-a promis că stă cuminte, dacă nu e cuminte, înseamnă că acest cuplu cu Tăriceanu, un ofițer acoperit mai vechi, ne spune că se pregătește altceva, beneficiarul fiind Dan Barna.

Normal ar fi fost să spună ALDE că n-a reușit, e clar că Tăriceanu nu merge, PSD mai mare de decis candidatul. Deci venim și vă ajutăm cu candidatura, iar Ponta să zică că mandatul meu de parlamentar e cu sprijinul votanților PSD și vin și vă ajut și eu, sau nu mă bag. Altfel, jucăm într-un film prost în care toată lumea explică ca și Barna cum ar fi fost, dacă ar fi fost. Păi cine l-a împiedicat până la 45 de ani să facă vitejie, are vârsta lui Rareș Bogdan, am înțeles că Rareș a și uitat pe unde a lucrat, nu mai știa că PNL și-a luat voturile de la Realitatea TV.

Vorbeam de acest fariseism, cu simpatie, îl felicit de la distanță, au o șansă să se consolideze, o să meargă liniștiți spre câștigarea celui de-al doilea mandat al lui Iohannis probabil e ceea ce fac în continuare. Dacă PSD șantajează, la santajul ALDE, atunci PSD e mort", a explicat Cozmin Gușă într-o intervenție telefonică la Realitatea Românească.

"Rezerviștii" care sunt în spatele USR-PLUS au posibilitatea să distorsioneze jocul politic, pentru că au acces la dosare, arată consultantul politic care mai spune că între Dăncilă și Tărcieanu, "Viorica ia mai multe voturi, pentru că structurile PSD se vor mobiliza pentru ea". Tăriceanu nu e de al lor, e liberal, nu va reuși să atragă masa pesedistă. "E clar! Dăncilă mai bună decât Tăriceanu", explică Gușă.

"Informațiile mele sunt că Tăriceanu pleacă cu coada între picioare de la întâlnirea cu Dăncilă! I s-a spus că nu se poate, și impasul e de această natura, și el știe că dacă ALDE pleacă de la guvernare nu mai există, iar candidatura pe care vrea să și-o potenteze, va fi extrem de slabă ALDE nu are structură, Ponta la fel, și părerea mea e că vom avea suprize. Tăriceanu avea șanse dacă-și asuma o candidatură solidă și îl lua aliat pe Băsescu.

Concluzia? Pe partea stânga e PSD, curajosul, vicleanul Ponta nu vrea să candideze, pentru că nu i se dă voie. E un joc de șah, de aia pare că toți se mișcă într-o lipsă de coordonare, se întâmplă niște lucruri și nu mai putem să le prezumăm, rezerviștii de care ziceai și care sunt în spatele USR PLUS au posibilitatea să distorsioneze jocul, rezerviștii sunt atât de puternici pentru că stau cu fundul pe dosare, de aia activii nu reușesc să-i dibuiască, că și ei au dosare.

Jocul care se face e ca prin ricoșeu să provoace daune, în loc să fie în structura USR PLUS, se provoacă în interiorul coaliției de guvernare, pentru că această candidatură să fie susținută și să intre în Turul II - Dan Barna - candidatul rezerviștilor, asta cu plecarea PSD e o himeră, nimeni nu vrea să preia guvernarea.

Credeți că după șarja ALDE riscă cineva să ia în brațe guvernarea? Ăștia de la USR PLUS, Lolek și Bolek au zis din noaptea aia, "pe noi să nu vă bazați, pai de ce ne-ați păcălit, atunci cartea Vioricăi Dăncilă e ca ei vor rămâne la guvernare și își permite să joace dur cu Tăriceanu, care în loc să-și facă parastas la partid, își face iar nuntă.

Nu ia nimeni din electoratul lor, e între Barna și Cioloș, nu e o probabilitate mare, dar nu se amestecă prea bine unul cu altul, altfel nu poate să ia nici candidatul PMP, iar Băsescu e în perplexitate maximă, până și Lazarus l-a bătut de i-au sărit fulgii, îl arată într-o formă proastă și el a ajuns așa de când cu Udrea în țară că știe el de ce.

USR PLUS aveau șansa să treacă de 20% daca era Kovesi candidat, acea sete de răzbunare, ura ei mă făcea să mă îngrijorez, avea șansa să păcălească electoratul, bine că nu i s-a dat șansa, deci potențialul USR PLUS cu Barna e de 15%.

Pe măsura ce se derulează campania se va polariza între structurile mari, aici deranjează Tăriceanu dacă candida la guvernare, dacă e dat afară devine neglijabil, pentru că nu va mai avea sponsori politici, ALDE se va topi repede pentru că nu are ideologie, a trait parazitar, e complicat sa fii numărul doi în sta doar cu 5%.

Mergând mai în spate, va fi rolul baronilor, președinților de Consilii Județene care vor sta să calculeze, fiecare. E șmecher însă până în septembrie-octombrie când vor sta să se gândească: "ne va fi greu să recuperăm până la locale, care vin imediat și o să plătim și noi cu funcțiile", pentru că și ei se vor alege dintr-un singur tur ca primarii. Tot acest joc îl favorizează pe Iohannis, care va deveni favorit clar într-un tur doi cu Dăncilă.

O să vedeți în săptămânile viitoare când vor turna cu lături în capul lui Iohannis, aici este bineînțeles calculul total și VV Dăncilă se gândește că dacă ajunge în turul doi, cine știe, dar nu merge cu cine știe. Ea ca premier, cu grija lui Dragnea de a o umili, de a o pune în cele mai ciudate poziții, se recuperează greu. Dar vă spun și un lucru bun, între Dăncilă și Tărcieanu, Viorica ia mai multe voturi, pentru că structrurile PSD se vor mobiliza pentru ea. Tăriceanu nu e de al lor, e liberal, nu va reuși să aducă masa pesedistă. E clar! E mai bună decât Tăriceanu.

De frica lui Ponta, Coldea a trecut în tabăra lui Iohannis și tot acel joc cu Maior anesteziat, fără putere, Coldea a reușit să încline balanța, avându-l pe Dragnea la buton, pentru că cei doi erau prieteni de pahar în fiecare seară, iar Dragnea era șeful de campanie al lui Ponta.

Coldea și-ar fi dorit să fie principalul beneficiar, dacă l-a ajutat pe Iohannis voia putere, faptul că l-a trimis acasă a fost excepțional pentru România, dar rău pentru Iohannis. Gașca are jocul ei, care va conta. Când vorbim de SIE, nu excludem influența pe care gașca lui Coldea o are la SIE, că nu degeaba Predoiu e lipit de Ponta de 6 luni, e consilierul principal, Ponta n-a avut ce să facă. El a și afirmat public că a fost obligat să facă și a exectutat, ca un ofițer disciplinat", a încheiat Cozmin Gușă.