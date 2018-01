GUȘĂ: Cât timp MAE aparține ALDE, nu se va întâmpla nimic pe relația cu Ungaria

FOTO EXPLICATIE: Cozmin Gușă

Cozmin Gușă a făcut o scurtă analiză, prin telefon, în cadrul emisiunii Jocuri de Putere, asupra scandalului izbucnit la Budapesta, unde Ambasada României a fost atacată.

REDĂM MAI JOS ANALIZA, făcută de Cozmin GUȘĂ!

Când Mihai Tudose, acum câteva seri, a vorbit la modul metaforic despre anumite gesturi pe care statul român trebuie să le facă, în fața unor funcționari de etnie maghiară care chiar nu respectă legea, foarte mulți deontologi politically correct s-au apucat să spună: "vai, dar nu se poate, dar sunt reglementări internaționale care ne vor apăra, dar acesta este comportament de golan de Brăila, dar nu putem așa".

Nu înțeleg toți ăștia cum s-a modificat politica externă. Referitor la politicienii statului român, ce să zic? Ungurii n-au testicule, dar au creier, vorbind metaforic, apropo de strategia lor. Bulgarii, să zicem că au mai puțin creier, dar au testicule și s-a văzut. Dar cum e când politicienii din România nu au nici testicule, nici creier. În non-reacția asta a lor față de asemenea afronturi la adresa statului român, asta e! Ce răspuns mai bun vrem, apropo de declarația de autonomie, decât că pe stema noastră din capitala Ungariei s-a pus acel drapel, care ar fi trebuit să fie o viitoare regiune autonomă. Adică mesajul a fost că ambasada asta nu va mai fi a României, aici vrem să fie ambasada statului secuiesc. Stăm cu steagul aici, ăsta e mesajul nostru.

Sigur că e complicat, sigur că suntem cu toții vinovați pentru asta, pentru că non-reacția noastră la așa ceva trezește curajul în mijlocul unor oameni care nu au curaj, ei au anumite strategii, ungurii sunt isterici la început, dar nu au această vocație a luptei, nu sunt viteji.

Vreau să spun un lucru! Nu am nimic cu domnul Meleșcanu, i-am urat sănătate, deși i-am spus de la început că nu are ce căuta la MAE, dar la așa coaliție majoritară ce ne mai împiedicăm de ministerul de Externe că nu se face nimc. Cât timp ministerul de Externe în această coaliție majoritară va fi atribuit ALDE, să știți cu toții că pe relația Ungaria, indiferent cât ne-ar scuipa, cât ne-ar umili, acolo nu se va întâmpla nimic. Tăriceanu în calitatea lui de președinte ALDE, în calitatea lui de filomaghiar recunoscut, atâta timp cât va avea portofoliul la Ministerul de Externe, noi nu vom putea acționa pe acea filieră, în direcția Ungariei, într-o formă contondentă. Nu mai avem ce să așteptăm de la nimeni!

Dacă crede cineva că Donald Trump și SUA mai sunt îngrijorate astăzi despre respectarea cutumelor, despre acest dialog diplomatic între state, se înșală. Cum să intereseze pe Trump așa ceva? Pentru el sunt interesanți cei care sunt expresivi, gen Viktor Orban, într-adevăr! Nu avem nicio relație bilaterală cu vreun major, în Europa vorbesc, care să își asume ceva pentru România. Dacă România nu își asumă, de ce să vină acel major să își asume pentru România?

Vă rog să vă uitați la SUA pe relația cu Ungaria! Orban a fost singurul lider din Uniune care l-a susținut pe Trump. Cât timp America este condusă de Trump, nu putem să credem că în relația cu Ungaria am avea vreun sprijin din partea Statelor Unite. Deci depinde de noi.

Cozmin Gușă a trecut în revistă și strategiile lui Dragnea legat de schimbarea lui Tudose din funcția de premier și cum se va raporta la președintele Iohannis!

GUȘĂ: Marea întrebare - de ce ar avea nevoie cineva de Dragnea?

Dacă Dragnea și ai lui merg în această direcție pe care au apucat-o, tot jocul va veni în mod evident la Iohannis.

Dacă cineva vrea să-l înțeleagă pe Dragnea, trebuie să se întrebe cine l-a pus pe Dragnea președinte la PSD. Răspunsul NU este simplu, nu l-am pus baronii.

Apoi cine l-a protejat, având în vedere cât este de găurit? Cine a avut această forță, că din zecile de dosare care i se puteau face să se căptușească cu dosarul Referendumului pe care și l-a dorit ca să devină un erou al partidului și, sigur, și în ultima perioadă cu ceva Teldrum, dar nu prea mult.

Dacă răspundem la întrebările astea ne dăm seama care este rolul adevărat al lui Dragnea și pe cine protejează la rândul lui din acea poziție de președinte al PSD, din acea poziție de ministrul de Interne, pentru că el a fost în ultimul an.

Cui ajută aceste lucruri, iar aici nu are legătură cu PSD. Atunci vom înțelege de unde Liviu Dragnea, în momente dificile, are sprijin în ciuda faptului că el calcă peste statutul partidului, în ciuda faptului că nu ține cont de nimic, că el se comportă efectiv ca un apucat.

Întrebarea mare ar fi: De ce ar avea nevoie cineva de unul ca Dragnea? Expertiză nu are, prea tânăr nu e, nici prea frumos nu e, inteligență e așa și așa, e viclean, și te întrebi atunci: ,,Domnule, un partid ar avea nevoie de un asemenea lider?" Sigur nu! Deci e altceva decât partidul, indiferent de cât de jos a ajuns PSD-ul astăzi. Este altceva și altcineva care ar avea nevoie de unul ca Dragnea, de unul atât de corupt ca Dragnea, cu atâtea dosare ca Dragnea, atât de manipulabil ca Dragnea. E cineva care are nevoie de Dragnea. Pentru că ne împiedicăm în Dragnea de atâta timp și când ne întrebăm cine e, el săracu nu e niciun Băsescu, nici Ponta nu e. Adică este mult mai puțin decât ce s-a întâmplat în politica românească și totuși îl vedem în această postură.

Aici e de fapt cuiului lui Pepelea! Echipa Dragnea mizează pe un lucru pe care eu nu pariez. Mizează pe faptul că Ioannnis ar fi obligat conform Constituției să pună un prim-ministru dintr-o majoritate pe care ei i-ar prezenta-o, că dacă nu ar face asta ar fi de suspendat. Eu spun că:

Îi va fi greu lui Dragnea să prezinte o majoritate cu tot cu UDMR-ul lui și cu Orban cu care vorbește curent, apropo de umilințe în fața ungurilor pentru că s-au separat apele și psd-iștii care ar fi de partea lui Dragnea în Parlament sunt mult mai puțini decât cei de până acum, și oricum cei de la UDMR nu sunt suficienți, dar chiar și așa ei pariază că Iohannis nu ar risca să fie suspendat. Eu pariez că dacă miza este ca Dragnea ar pune mâna pe Guvernare, eu sunt convins că Iohannis ar accepta să fie suspendat și să meargă la Referendum.

Eu cred că Iohannis nu le-ar pune omul lor pentru că ar veni pe această vocație de infracționalitate pe care această echipă a dovedit-o pe tot anul 2017.