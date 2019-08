Ghilezan: "Iohannis, favorit. Cine e binecuvântat de preşedintele SUA câştigă alegerile"

"Începe campania electorală. Opt candidaţi s-au înscris în cursa pentru scaunul de preşedinte.

Klaus Iohannis pleacă din start ca favorit. Vorba unui pişicher, în ultima vreme noi nu am avut preşedinte, ci un candidat. A furat startul, cum s-ar spune în atletism. De aceea are cota electorală cea mai mare. În plus, Donald Trump i-a pus şapca pe cap, în lipsa unui plan de investiţii americane în ţara noastră.