Gelu Diaconu o face praf pe Dăncilă: O caraghioasă complet incultă

Viorica Dancila

Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, o face praf pe Viorica Vasilica Dăncilă. Într-o postare pe Facebook acesta se întrebă retoric ce caută doamna Dăncilă in fruntea guvernului român?

Redăm integral postarea acestuia:

,,Colcaie confuzia, in special economica, in capul acestei doamne. Recita papagaliceste texte puse in fata de altii si face gafe dupa gafe demne de un Zaroni contemporan. Nici macar nu are atributul prostiei amuzante care ar mai putea genera simpatie. Sau al inadecvarii la functie.

Nu! Cucoana aceasta este pur si simplu o caraghioasa complet inculta, cocotata in (poate) cea mai importanta functie a statului.