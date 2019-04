Gabriela Firea a făcut anunțul despre starea ei de sănătate

Gabriela Firea a acordat un interviu în care a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat. "Aștept programarea pentru operația finală", a mărturisit primarul Capitalei.

"Acum este mult mai bine față de perioada pe care am avut-o din decembrie până de curând. Stăteam să mă gândesc de câte ori noi oamenii ne întristăm sufletul și nu ne dăm seama cât de fericiți suntem când avem sănătate și tot timpul suntem în căutarea a ceva.

Într-o vineri am fost operată și am crezut că este gata, dar operația mare a fost tot într-o zi de vineri, iar externarea tot într-o zi de vineri. A fost un moment pe care îl depășesc acum. După sfintele Sărbători Pascale, aștept programarea pentru operația finală, sper eu, să fie totul bine, Am ajuns în stare critică la spital", a afirmat Gabriela Firea la Antena 3.

"După sărbători voi merge la control şi se va stabili data operaţiei pentru reintegrarea colonului. Mai ales în ultimii trei ani m-am neglijat. Nu sunt un exemplu bun din acest punct de vedere. A ne neglija aşa până la a ne duce singuri în spital... cred că am fost cam nesăbuită. Trebuie un management al vieţii nostre, un dozaj mai inteligent. Ar trebui să învăţăm şi la şcoală, să ne pregătească pentru viaţă. Nu ştim să trăim. Eu am învăţat din această experienţă neplăcută că trebuie să mă îngrijesc, că am doi copii mici şi unul mare", a mai explicat Firea, potrivit stiripesurse.ro.

Primarul Capitalei a afirmat că nu s-a gândit nicio secundă să plece la spitale din străinătate. "Soțul meu a vrut, dar știam ce minuni au făcut medicii cu alți pacienți", a mai declarat Firea, conform sursei citate.