Florin Busuioc, detalii explozive despre faptul că nu mai apare la știrile de dimineață

Florin Busuioc a povestit într-un interviu pentru OK! Magazine cum se simte după infarctul pe care l-a suferit toamna trecută, la ce a renunțat în momentul de față.

Mai mult, Busu a vorbit și despre adevăratul motiv pentru care prezintă doar seara informațiile despre starea vremii, nu și în cadrul Știrilor dimineții de la Pro TV , unde, de obicei, avea patru intervenții.



“Am avut o revenire normală, fără eforturi prea mari, pentru că nu mai fac şi ştirile de dimineaţă, doar pe cele de seară. Da, dar deocamdată nu am voie să fac atât de mult efort. Dimineaţa e puţin mai complicat: sunt multe intervenţii de-ale mele şi e un timp îndelungat pe care trebuie să-l petrec acolo, sunt patru ore şi jumătate, iar pentru asta va trebui să-mi mai revin puţin cu coastele. Am nişte coaste rupte în urma resuscitării, aşa că nu pot să respir complet, iar asta mă ţine departe de programul de dimineaţă şi de teatru”, a mărturisit Florin Busuioc pentru jurnaliștii de la OK! Magazine.







Întrebat ce își amintește din seara de 6 noiembrie 2018 când a suferit infarctul, prezentatorul de la Pro TV a făcut mărturisiri emoționante: “Măi, eu am avut noroc. Pentru că o oră am mirosit florile la rădăcină, cum mi-a spus doctorul. Timp de o oră n-am existat. Nimic. Am uitat complet acea zi”.