Firea: "PSD este condus unic, dictatorial! Nu îmi plac şobolănismele!"

Atac fără precedent al Gabrielei Firea către Liviu Dragnea. Aceasta a spus că PSD este condus unic, dictatorial de către Liviu Dragnea, iar ei nu îi plac "şobolănismele".

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a continuat miercuri atacul împotriva lui Liviu Dragnea, susţinând, într-o conferinţă de presă, că liderul PSD a declanşat o campanie de defăimare a sa.

Firea a susţinut că, astfel, a fost lansată la adresa ei o "acuzaţie diabolică, transmisă în interiorul şi exteriorul ţării", conform căreia ea s-ar fi transformat în purtătorul de cuvânt al celor care se opun graţierii şi aministiei, subliniind că acest subiect nu a fost discutat în PSD, ci doar de Liviu Dragnea cu câţiva apropiaţi.

Ea a spus, în acest context, că nu este împotriva niciunei legi, dar că totul trebuie să fie în deplină legalitate, pentru ca PSD să nu treacă ruşinos prin istorie. "Nu mă voi opune niciunui proiect dacă el este legal, corect conturat juridic, dar nu sunt de acord cu fanteziile, improvizaţiile juridice care înţeleg că se pun acum la cale", a susţinut Firea.

Gabriela Firea a organizat, miercuri, o conferinţă de presă la Primăria Capitalei în care a vorbit despre relaţia ei cu Guvernul PSD, i-a adus noi acuzaţii lui Liviu Dragnea şi a susţinut că după şedinţa de sâmbătă a Comitetului Executiv al PSD a fost declanşată "o nouă campanie de intoxicare marca Liviu Dragnea". "O echipă guvernamentală este analizată de premier. Analiza trebuie făcută de factorul politic. Nu am dorit niciodată să mă substitui PSD. O altă acuzaţie care mi s-a adus este că aş fi fost confiscată de statul paralel. Amintesc că la Revoluţie eram în liceu, că nu am fost nici măcar membru de partid, că nu am fost racolată. S-a mai spus că m-am dat de partea adversarilor formaţiunii politice din care fac parte. Toţi ştiu cât îmi este de greu la Primăria Capitalei, pentru că am fost printre primii lideri PSD care m-am confruntat cu opoziţia. Câte plângeri penale mi s-au făcut, câte petiţii, câte mitinguri, câte atacuri. Pot veni în faţă dumneavoastră consiloerii generali PSD să va spună prin ce am trecut noi în ultimii doi ani. Această acuzaţie este în mod evident neîntemeiată şi arată disperarea, a declarat Firea.

Ea a vorbit şi despre o "acuzaţie diabolică" ce i-ar fi fost adusă şi a spus, în acest context, că nu este împotriva niciunei legi, dar că totul trebuie să fie în deplină legalitate, pentru ca PSD să nu treacă ruşinos prin istorie.

"O acuzaţie pe care aş vrea să o numesc diabolică s a transmis în ultimele zile şi ore către români, către colegii mei, către mediul de afaceri, şi anume că primarul general nu are de fapt nicio problem[ reală, că toate merg bine, că totul este roz în Bucureşti, dar este un fel de purtător de cuvânt al celor care se opun graţierii şi aministiei. Este de domeniul SF. Nu am discutat despre acest subiect. Liviu Dragnea a vorbit doar cu câţiva apropiaţi. Că idee, nu sunt împotriva niciunei legi, dar ceea ce atât eu, cât şi colegii cu care am discutat, totul trebuie să fie în deplină legalitate, ca să nu compromitem România şi ca PSD să nu treacă ruşinos prin istorie. Nu mă voi opune niciunul proiect dacă el este legal, corect conturat juridic, dar nu suntem de acord cu fanteziile, improvizaţiile juridice care înţeleg că se pun la cale. Deja s-a declanşat o campanie de defăimare a mea, cum că eu sunt cea care mă opun libertăţii unor oameni politic care doresc gratierea şi amnistia Vom deconta toti, nu doar un om, şi fac apel la toţi colegii mei să înţeleagă ca orice situaţie neclară ne poate duce pe toţi în haos. Ii rog pe cei care aşteaptă masuri de la Parlament să ceară deplină legalitate, a mai spus Gabriela Firea.