eMAG – Iti simplifici viata cu electrocasnicele astea la promotie

eMAG are o promotie foarte interesanta pentru mai multe tipuri de electrocasnice. Ofertele vin cu discounturi consistente.

eMAG a dat startul unei promotii foarte interesante cu multe reduceri ce vizeaza electrocasnicele de toate felurile, dar si brandurile cele mai performante. Nu trebuie sa ne credeti pe cuvant, aruncati o privire doar peste cateva dintre preturile selectate de noi si o sa ramaneti impresionati.

eMAG – Combina frigorifica Beko

In continuare o sa va prezentam 5 oferte Arctic si Beko ce au cate 5 ani garantie dar si un pret mai mic cu pana la 30% doar in aceste zile. Prima oferta impresionanta este pentru combina frigorifica Beko ce are volum de depozitare pentru alimente de 325l, face parte din clasa energetica A+ si are o inaltime de 201cm. Combina are si dispenser de apa pe usa superioara dar si un display. Oferta cu 26% reducere de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Slim Arctic

Continuam prezentarea ofertelor geniale cu masina de spalat rufe de la Arctic, o masina produsa in Romania si care este un model SLIM, adica are dimensiuni mult reduse pentru a incapea mai usor intr-o locuinta mica. Masina are capacitate de umplere a cuvei de pana la 5kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A++. Oferta detaliata cu reducere de 40% de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Cuptor incorporabil Arctic

Ramanem la brandul Arctic care e unul dintre cele mai puternice de la noi din tara si ajungem la cuptorul incorporabil electric foarte avantajos din oferta eMAG. Cuptorul de la Arctic este multifunctional, are functie de curatare catalitica, volum in interiorul cuptorului de 71l si face parte din clasa energetica A+. Toate detaliile acestei oferte eMAG le gasiti AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Slim Beko

Iata ca si cei de la Beko au o oferta avantajoasa pentru un model de masina de spalat rufe. Si aceasta masina precum si cea de la Arctic are varianta SLIM, adica are dimensiuni mult reduse si poate fi strecurata cu usurinta intr-o baie cu putin spatiu sau intr-o bucatarie mica. Masina are capacitate de umplere a cuvei de pana la 7kg rufe murdare, 1200 RPm si face parte din clasa energetica A+++. In plus, masina de spalat rufe e dotata si cu un Mici LCD pe care afiseaza durata ramasa dintr-un ciclu de spalare. Oferta eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Aparat de aer conditionat Beko

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol din promotia foarte interesanta de la eMAG e pentru un aparat de aer conditionat pentru ca se anunta o vara incendiara, cu temperaturi record si e momentul sa va achizitionati din timp un aparat bun si ieftin. Modelul de la Beko este unul cu putere de 12000 BTU, face parte din clasa energetica A++ si e dotat cu 2 filtre de densitate mare, filtru Silver Ion, Bio filtru dar si Zone Follow, R32 plus un kit de instalare inclus in pret. Oferta eMAG include si un discount de 39% si o gasiti AICI.