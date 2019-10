eMAG – Electrocasnicele la care poti obtine cu un voucher extra-reducere de 10%

eMAG are o promotie speciala in aceasta saptamana pentru cateva produse electrocasnice mici la care pretul scade.

eMAG – Lista produselor care pot fi achizitionate cu reducere de 10% cu voucherul Smallelectro10 poate fi consultata ACCESAND URMATORUL LINK.

eMAG a dat startul unei promotii foarte interesante. Puteti obtine reduceri de 10% in plus pe langa pretul afisat cu reducere pe site-ul eMAG daca introduceti voucherul de extra-reducere Smallelectro10. Descopera mai jos cateva dintre electrocasnicele care iti vor face viata mai usoara in fiecare zi.

eMAG – Aspiratoare

Prima categorie si cea mai apreciata pentru care poti obtine o reducere extra de 10% in aceasta saptamana este la aspiratoarele de tot felul. Este vorba de aspiratoare clasice cu sac dar si fara sac, aspiratoare verticale dar si aparate de curatat cu abur sau roboti de aspirare care au preturi ceva mai mari si e bine venita o reducere de 10%.

Oferta detaliata pentru aspiratoare o gasesti AICI.

eMAG – Aparate de gatit

O alta categorie pentru care poti obtine extra reducerea de 10% este cea a aparatelor electrocasnice care te ajuta pentru gatit. O gama larga de multicookere e disponibila la eMAG, preturi variate si avantajoase. Cu siguranta ai auzit de multicookere la reclamele televizate sau la prieteni pentru ca e foarte la moda sa gatesti cu ajutorul lor. Mancarea gatita la acest aparat electrocasnic poate fi pregatita intr-un mod mai sanatos.

Detalii si preturi de multicookere pot fi gasite AICI.

eMAG – Blendere si storcatoare

eMAG ne incurajeaza in continuare sa mancam cat mai sanatos cu preturi bune la aparatele de gatit si de pregatit mancaruri si bauturi sanatoase. De exemplu blenderele si storcatoarele pot fi si ele achizitionate cu preturi excelente la care se poate obtine si extra-reducerea de 10% cu voucherul Smallelectro10. Blenderele ajuta la maruntirea rapida sau pisarea alimentelor. De exemplu poti sa prepari un piure mult mai rapid decat in mod traditional. In alta ordine de idei, un storcator de fructe iti ofera portia zilnica de vitamine de care ai nevoie intr-un mod foarte placut. E ideal si daca ai copii si vrei sa le oferi cele mai sanatoase sucuri naturale.

Poti vedea lista de blendere si storcatoare la reducere accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday – Pregateste-te

Cei de la eMAG au anuntat de curand si cateva informatii noi despre Black Friday care in anul acesta se va desfasura in mod atipic. Data a fost schimbata din cauza alegerilor prezidentiale care vor avea loc tot in noiembrie. Toate detaliile le gasesti AICI.