Elena Udrea, fotografie din noaptea de Revelion, alături de fetița ei

Elena Udrea, liberă în Costa Rica

FOTO: Facebook

Elena Udrea a publicat pe Facebook o nouă fotografie împreună cu fetița și cu Adrian Alexandrov, alături de urări de La mulți ani pentru 2019 adresate românilor.

Fostul ministru Elena Udrea, eliberată din închisoarea din Costa Rica înainte de Crăciun, a postat o fotografie în care pare să fie în fața unui pahar de vin în noaptea dintre ani.

Mesajul lui Elena Udrea: "Va urez in noul an sa aveti credinta si puterea de a va transforma dorintele in realitate!

La multi ani!

La multi ani si celor care isi serbeaza numele astazi, de ziua Sfantului Vasile!

Va multumesc tuturor pentru felicitarile si urarile cu ocazia aniversarii mele, in 26 decembrie! Mi-au facut ziua minunata!", a scris Elena Udrea în noaptea de marți spre miercuri.

Nu este prima fotografie cu Udrea după eliberarea din penitenciar, pe anterioara a postat-o chiar în ziua de Crăciun:

Elena Udrea, eliberată recent dintr-un penitenciar din Costa Rica, a precizat de Crăciun că nu dorește răul nimănui. „Le doresc tot binele din lume și Crăciun fericit și undeva în Univers lucrurile acestea se reglează", a spus Elena Udrea.

Fostul ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului Elena Udrea a fost condamnat la șase ani de închisoare cu executare în dosarul "Gala Bute, pentru luare de mită, abuz în serviciu și tentativă de fals pentru obținerea de fonduri europene.

De asemenea, Elena Udrea are calitate de inculpat în alte două dosare răsunătoare, "Miscrosoft" și "Hidroelectrica".