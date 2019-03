ECHINOCȚIUL DE PRIMĂVARĂ 2019. Superluna plină din Balanță: punct și de la capăt în relații

ECHINOCȚIUL DE PRIMĂVARĂ 2019. Orice Lună plină are o încărcătură energetică aparte, fiind punctul culminant ca intensitate a energiei Lunii prin traseul său de 28 zile în jurul Pământului. Luna plină a echinocțiului, în Balanță la zero grade, are o semnificație specială.

ECHINOCȚIUL DE PRIMĂVARĂ 2019. Fenomenul are loc in timpul zilei de miercuri, la ora 23:58. Odată cu echinoctiul de primavară în emisfera de nord începe primavara din punct de vedere astronomic și durează aproximativ 92 de zile.

ECHINOCȚIUL DE PRIMĂVARĂ 2019. Ce inseamna aceasta SuperLuna plina in Balanta pentru zodia ta ?

Luna plina in Balanta pune lumina sa puternica pe relatii in diferite zone ale vietii pentru fiecare zodie. Care este zona ta ? Este vorba de o relatie personala, de prietenie sau de parteneriate de munca ? Este timpul sa pui deoparte vechi suparari, vechi dureri, sa dai pagina si sa te deschizi unui nou inceput.

BERBEC

Lucrurile sunt simple pentru tine, draga Berbec. Un lucru face ce scrie pe cutia lui ca face. La fel, Luna plina in Balanta reprezinta un moment mare in relatii. Atingi un punct de cotitura intr-o relatie sau intelegere si in felul in care gestionezi relatiile cu ceilalti la modul general. Tinzi sa fii cam aprig cu cuvintele rostite dar acesta nu este timpul pentru invinuiri. Asuma-ti responsabilitatea pentru ce aduci in ecuatie. Te simti sub presiune cand trebuie sa te conformezi ? Nu trebuie sa te supui daca nu vrei insa trebuie sa te pui in pielea celeilalte persoane inainte de a sari cu cuvintele ce nu pot fi retractate. Da pagina. Restaureaza relatia la echilibru.

TAUR

Buna ocazie ti se da ca sa scapi de obiceiuri daunatoare ! Aceasta Luna plina marcheaza terminarea unui proiect profesional ce te-a epuizat si ti-a cam blocat speranta si expansiunea. Sau poate fi o preocupare de sanatate ce iese acum la lumina. Te-ai putea simti tentat sa dai vina pe altii pentru tot dar nu are sens. Focuseaza-te pe a-ti restaura rutina zilnica la echilibru, fie ca este vorba de rutina de a munci sau de dieta sau obiceiurile de miscare fizica. Ai toti nutrientii in corp ? Si relatiile de munca sunt puse sub lumina. Un contract vechi de munca poate ajunge la final.

GEMENI

Aceasta Luna plina ar putea aduce o veche iubire in viata ta, draga Gemeni, facandu-te sa reanalizezi cum stai cu valorile morale de loialitate. Inca mai ai gandul si inima la cineva din trecut ? Fii sincer cu acest aspect. Luna plina in Balanta iti poate trezi sau retrezi pasiunea de a face copii sau de a face un proiect creativ pe care l-ai pus deoparte. Reaprinde acel vis ! Aspectele financiare, precum si intrebari despre incredere, isi scot capul urat la iveala. Pune deoparte orice furie sau invinovatire ce ai putea simti si intoarce-ti fata catre mai multa bucurie.

RAC

Aceasta Luna plina in Balanta reprezinta un anumit final pentru tine, draga Rac. Poate fi “finalul aventurii” – dar despre ce aventura este vorba ? Poate fi orice de la o relatie personala pana la o situatie de trai sau chiar de munca. Lucrul important este ca dureaza de ceva timp si vei fi bucuros sa scapi de acest stres, in sfarsit. Esti in procesul de a-ti recalibra directia de viata si trebuie sa te mentii in echilibru, psihologic vorbind, in ciuda marilor cerinte pe care altii le au de la tine. O casa, o resedinta, familia sau aspecte despre o proprietate pot fi deasemenea subiect de atentie acum.

