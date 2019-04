Doi puşti au inventat trecerea de pietoni la care frânezi din instinct (VIDEO)

Isa si Eric au proiectat o grafică tridimensională, care creează iluzia că dungile trecerii de pietoni sunt blocuri de beton, ceea ce îi face pe şoferi să apese instinctiv frâna, potrivit portalului The Mind Unleashed.

Cei doi elevi au început să se gândescă la o modalitate eficientă de a atrage atenţia şoferilor după ce fratele unuia dintre ei a trecut la un pas de un accident rutier grav.

SURSĂ VIDEO: CBS

This 3D crosswalk is helping keep kids safe – and it was created by two young elementary school students https://t.co/QfVsBiFVKv pic.twitter.com/uiGYCOHp2K