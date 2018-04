Denise Rifai: Fondul american care investeşte în presa din România are relaţii la Casa Albă

Deficit bugetar major după prime 7 luni

Anunţul că investitori americani vor injecta zeci de milioane de dolari în presa din România, prin intermediul unei companii internaționale de consultanță strategică, cu sediul la Washington, este un semnal extrem de pozitiv, atât pentru presa de bună-credinţă, cât şi pentru ţară, în general, este de părere Denise Rifai, realizatoarea emisiunii "Talk News" de la Realitatea TV.

"E un semn că România începe să conteze din nou pe harta celor de la Washngton ca o ţară de maximă importanţă. Cu siguranţă, pentru noi, jurnaliştii care dorim să ne facem meseria corect, e semnul c[ avem o şansă. E cu siguranţă o investiţie care va genera foarte multe beneficii poporului român şi asta pentru că o ţară nu poate fi un stat de drept dacă nu are o presă liberă, o presă care să nu poată fi subjugată politic, o presă care să nu fie sub dictatură, aşa cum, din păcate, se întâmplă acum în presa noastră," a afirmat Rifai.

Jurnalista a remarcat şi faptul că investiţia este cu atât mai lăudabilă cu cât vine pe o filieră extrem de puternică. "Mă bucur să citesc prima dată în presa americană despre această investiţie şi nu oriunde, ci pe BusinessWire, o platformă de presă economică extrem de importantă, care aparţine magnatului Warren Buffet. Cei care vor investi sunt oameni la fel de renumiţi, preşedintele fondului Potomac Global Advisors, Mark Robertson, este un consultant financiar de excepţie, un om extrem de important, un apropiat al cercurilor de la Casa Albă, apropiat Partidului Republican, deci de Donald Trump. Este de asemenea un om care, de-a lungul vieţii, a fost un consultant şi un investitor de renume internaţional."

"Este un prim pas excepţional, care ne repoziţionează, în primul rând, pe noi, ca jurnalişti şi care repoziţionează România pe harta polittică a lumii," a concluziuonat realizatoarea Realitatea TV.