Cum a reacţionat Viorel Cataramă după verdictul CNSAS

Viorel Cataramă a oferit prima reacţie după anunţul făcut de CNSAS, conform căruia candidatul la prezidenţiale a fost informator al Securităţii.

"Este o hârtie care m-a bucurat foarte mult. Cine are interesul să lanseze știri false? Asta înseamnă că am ajuns să contez, să se teamă de mine. Acele hârtii sunt falsuri. Am lucrat în comerțul exterior. Pot fi niște rapoarte se de serviciu, pe care le-am semnat cu numele real. Acestea se depuneau la secretariat, nu știu unde ajungeau. Aceste atacuri fâsâite arată că Dreapta Liberală începe să conteze", a declarat Viorel Cataramă.

"Vreau să mă duc la CNSAS şi să le cer originalele acelor hârtii de care vorbesc ei, pentru că am apărut cu trei nume conspirative, ceea ce nu s-a mai întâmplat cu niciunul care ar fi colaborat cu Securitatea. Mi se pare absolut curios să existe trei nume conspirative pentru mine şi vreau să le cer. Duminică sunt alegeri. Ei au lansat asta cu trei zile înainte de alegeri, că nu am fost colaborator, dar că am fost o persoană care urma să fie recrutată. Ca să fiu informator trebuia să fi semnat un angajament. Le cer documentele în baza cărora s-a luat decizia. Documente care nu există", a mai spus Cataramă pentru Mediafax.

Viorel Cataramă, candidat la prezidenţiale, a fost informator al Securităţii, iar notele pe care le transmitea erau semnate de acesta atât cu numele real, cât şi cu cele conspirative, "W", "Viorel" şi "Voicu", susține o adeverinţă CNSAS, potrivit Mediafax. Cataramă nu a fost însă colaborator al Securităţii, potrivit CNSAS.

"În baza Notei de Constatare nr. DI/I/1583 in 15.10.2019, întocmită de Direcţia de Specialitate din cadrul CNSAS, în care se regăsesc următoarele elemente: domnul Cataramă Viorel figurează în dosarul fond informativ nr. I 542786 (cotă CNSAS), titlular VRHP Domnia sa, economist la Întreprinderea de Comerţ exterior „Tehnoforestexport”, ulterior (din ianuarie 1987) reprezentant în România, prin intermediul Oficiului „Argus”, al firmei olandeze „Belco” – partener comercial al ICE „Tehnoforestexport”, figurează în dosar cu numele real, precum şi în calitate de candidat la recrutare, în atenţia unităţii centrale a Securităţii cu atribuţii pe linia întreprinderilor de comerţ exterior.

În dosarul I542786 (cotă CNSAS) titlular VRHP, s-au identificat documente în care i-a fost atribuit de către ofiţerii de Securitate numele conspirativ „VIOREL”, cât şi documente olografe, semnate de căre domnul Cataramă Viorel atât cu numele real, cât şi cu numele conspirative „W” şi „Voicu”, se arată într-o adeverinţă publicată de CNSAS.

Potrivit aceluiaşi document, preluat de Mediafax, Direcţia de Specialitate a identificat mai multe informaţii pe care Viorel Cataramă le-a transmis Securităţii, între care se regăseşte o notă din 12.09.1985, olografă, semnată cu numele real.